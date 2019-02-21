政府去信陳浩天　確認駁回民族黨上訴　指「曾提倡敵視內地人」

去年9月，保安局正式引用《社團條例》禁止香港民族黨運作，召集人陳浩天其後向行政長官會同行政會議提出上訴。 陳浩天晚上收到政府信件通知，確認其上訴被駁回。信件提到，民族黨成立目的是為了建立自由和獨立的香港共和國，違反「一國兩制」和《基本法》，又指沒有合理理據確保民族黨不會主張或採取暴力以爭取香港獨立，故行政長官會同行政會議經過考慮上訴人的陳述和提交資料，以及整體的證據和材料，認為有足夠原因以保障國家安全、公眾安全、公眾秩序和自由人權等為由，禁止民族黨運作。 被問到會否提出司法覆核，陳浩天僅稱將諮詢律師再作決定。

陳浩天上月出席行會聆訊。（資料圖片/洪嘉徽攝）

信件提到，負責處理上訴的三人組於上月14日舉行聆訊，行政長官會同行政會議接納三人組的觀察和建議，指民族黨成立目的是為了建立自由和獨立的香港共和國，違反「一國兩制」和《基本法》，無證據顯示民族黨停止有關想法，並主動和持續地以行動追求香港獨立。

信件又提，小組根據民族黨過往的歷史和言行，並沒有合理理據確保民族黨不會主張或採取暴力以爭取香港獨立，又指民族黨過往曾提倡敵視大陸人，行政會議信納小組的看法。



行政長官會同行政會議亦考慮過申請人提出有關審訊的不公平之處，認為有關指控不成立，故經考慮上訴人的陳述和提供的資料，以及整體的證據和材料，認為有足夠原因以保障國家安全、公眾安全、公眾秩序和自由人權等為由，禁止民族黨運作。



若香港民族黨要推翻禁令，只剩下司法覆核一途，陳浩天表示將再諮詢律師再作決定。