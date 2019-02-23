兩會在即　民建聯倡公私合營　內地覓址建「香港村」

全國兩會下月在北京召開，民建聯的全國人大和政協委員今日（22日）公布，將合共提交24項提案，包括延續去年提出在內地建「香港村」的建議，提議興建只供香港人居住的房屋，目前民建聯計劃日後以「公私合營」發展「香港村」。

李慧琼亦認為，「香港村」以公私混合模式參與較實際，而目前關鍵是要考慮「香港村」的選址。（彭毅詩攝）

民建聯的24項提案涉及五大範疇，當中4項與粵港澳大灣區有關，包括建立由三地政府協商的大灣區統一資訊平台，整合學業、工作等資訊，另支持港人擔任國際組織的主要職位，在內地政府提名時把港人放在推薦名單，亦鼓勵香港青年擔任國際公務員，將港人納入聯合國分配給中國的國際公務員名額中。

民建聯亦繼續倡議在內地覓地建「香港村」，在鄰近香港的廣東省城市，例如珠海、中山及惠州等，提供部分社區用地以興建大量房屋，並只限港人居住，不受限購政策和個人所得稅政策影響，當地亦會引入香港的制度。

葉國謙表示，必定是公私合營，但特區必須在「香港村」推出政策，否則與港商單獨投資無異，他相信特首林鄭月娥亦感興趣。（彭毅詩攝）

被問及特區政府如何參與建屋和管理，葉國謙表示，必定是公私合營，但特區必須在「香港村」推出政策，否則與港商單獨投資無異，他相信特首林鄭月娥亦感興趣。李慧琼亦認為，「香港村」以公私混合模式參與較實際，而目前關鍵是要考慮「香港村」的選址。

「香港村」的建議已在去年提出，李慧琼透露，曾接觸不同省市政府官員談及過「香港村」，其中在政協雙周會上，廣東省官員回應指當地土地供應亦緊張，甚至已開發的地比香港多，但她表示民建聯會繼續透過不同途徑爭取。