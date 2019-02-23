【區議會選舉】民主黨擬派逾百人　胡志偉：以年輕朋友為主軸

區議會選舉年底開鑼，各黨派都積極備戰。民主黨今日（23日）就舉行「選舉退修日營」，集合一眾有意考慮參選的黨員進行分享並鼓舞士氣。民主黨選舉委員會主席李永達表示，該黨目前有60名社區主任和40名區議員，年底預計會有超過100名黨員參選，被問及選戰目標是贏取多少席時，他就表示現時沒有特別估計或制定目標，同時他指不會因應選區對手是否同時擁有立法會議員身份而作「擺位」。 民主黨主席胡志偉則表示，年底選戰參選的黨員，會以年輕朋友主軸，希望用過往行之有效，有系統的方法傳承服務社區理念，又希望參選的黨友秉持捍衛民主、自由、法治等社會核心價值，作為參選信念。

民主黨舉行「選舉退修日營」，集合一眾有意考慮參選的黨員進行分享並鼓舞士氣。（余俊亮攝）

李永達表示，60名社區主任當中，多數已在地區進行工作一年多，甚至超過兩年工作，希望利用未來半年至9個月的充足時間備戰，在年底區選做出好的成績。

被問及與其他政黨的合作時，胡志偉表示，如果有需要或受到邀請很樂意與其他政黨合作 ，目標是以地區工作重新建立陣地，將香港核心價值的信念宣揚出去。李永達指，目前泛民區選協調平台民主動力已協調出約350人，可能在年底出選，但仍然有許多選區民主派沒有人進行工作，希望在民主動力協調下，所有450個選區都有人出戰。至於撞區情況，李則指過往兩到三屆區選，亦有少量撞區情況發生，但不希望影響民主派合作協調的大格局，強調希望有意考慮參選的泛民人士先填補沒有人出戰的選區。

胡志偉表示，民主黨目標是以地區工作重新建立陣地，將香港核心價值的信念宣揚出去。（余俊亮攝）

早前民主黨因雙牌頭風波遭遇退黨潮，新界東是重災區，李永達形容目前新東「狀況穩定」。（余俊亮攝）

早前民主黨雙牌頭風波中，59名黨員退黨，新界東是重災區，李永達則形容新東已「狀況穩定」，更有新人遞交社區主任申請，但相信不能彌補退黨潮帶來的全部損失。他希望考慮參選的黨員數量再適度增加，但認為現階段社區主任規模亦不是小數目。

至於有人退黨後，民主黨仍然在民主動力名單中佔據的優先權，李永達就表示，不會特別拖延其他人士的工作，強調會透過協調機制解決，而有些區如果沒有黨員打算出戰，會釋放優先權出來。