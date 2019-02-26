【禁民族黨】北京發公函　蔡子強憂開壞先例　公民黨批干預港務

特首林鄭月娥今天下午（26日）見記者，她指中央向特區政府發公函，支持港府取締民族黨的決定，並要求特首林鄭就取締香港民族黨提交報告。 公民黨黨魁楊岳橋表示，民族黨事件是屬於香港特別行政區一國兩制範疇內，屬香港內部事務，中央政府介入是違反一國兩制初心。至於要求特區政府就事件交報告，楊形容是「錯上加錯」，違反一國兩制原意，公民黨予以譴責。

郭榮鏗表示，有關做法是破壞一國兩制，因結社自由屬於香港內部事務，質疑直接由中央政府施壓的做法，沒有法律基礎。（資料圖片／余俊亮攝）

楊岳橋認為，特區政府就取締民族黨一事，只應向香港人交代，而當世界各國都關注香港一國兩制實施情況時，特區政府更應該小心慎重，確保全世界對香港一國兩制有信心。至於由中央政府發公函支持特區政府取締民族黨，會否令人擔憂法庭將來受理民族黨覆核時會受到壓力？楊岳橋就表示，相信香港法官無畏無懼，司法機構獨立運作，但認為北京的做法會給人施壓的印象，對司法機構不公道。

公民黨法律界議員郭榮鏗則表示，有關做法是破壞一國兩制，因結社自由屬於香港內部事務，質疑直接由中央政府施壓的做法，沒有法律基礎。他又指，美國政策法會因應一國兩制實施情況而改變，屆時港元與美元不能自由兌換，則香港國際金融中心的商業地位將毀於一旦，他促請特區政府看清楚形勢，不要再執迷不悟破壞一國兩制。

對於回歸以來中央首次向港府發公函，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，北京已將國家安全放於習近平的「底線思維」內，今次北京要發出強烈政治訊息，在港獨問題上，突顯「一國」主權，「兩制」要服膺於「一國」。

他認為北京今次的做法儼如「直接落命」，擔心先例一開，這種「底線思維」會否不斷推延，未來或會在更多議題上「直接落命」，令一國兩制中的兩制名存實亡，「這條界線，他們會點劃呢？未來會否有更加多的直接落命？」