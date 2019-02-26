【禁民族黨】北京要求交報告史無前例？特首「市長化」卻早有先例

特首林鄭月娥今(26日)表示，收到中央政府公函，表明中央支持港府依法禁止香港民族黨運作，並要求特首就事件提交報告。翻查紀錄，中央發公函及主動要求特首交報告，屬回歸以來首次，政治象徵意義濃烈，相反中央透過政治姿態突顯「全面管治權」、特首在國家治理藍圖中愈來愈「市長化」，則是在梁振英年代已見先例，有迹可尋。

梁振英於2015年底上京述職時，分別向國家主席習近平及總理李克強報告時，中央突然改變過去18年座位安排，梁不再與領導人平排而坐，與其他中央官員坐在長枱兩旁匯報。

翻查紀錄，林鄭並非首次交報告予北京政府，早於2014年林鄭仍是政務司司長的林鄭，曾就政改向北京提交諮詢報告。時間再倒數至04，時任特首董建華推動政改，亦委託時任政制事務局局長林瑞麟，上京向人大常委會提交報告。不過，該兩次都是特區政府主動向中央提交報告，而非中央公開要求港府這樣做。

有政界中人相信，北京要求特區政府交報告的舉動，是將特首「市長化」，而相關舉動並非只對今屆特首林鄭月娥做，而是在前任特首梁振英時已經開始。

2014年佔領運動後，梁振英於2015年底上京述職，分別向國家主席習近平及總理李克強報告，中央突然改變過去18年座位安排，梁不再與領導人平排而坐，與其他中央官員坐在長枱兩旁匯報。座位上的改變，反映香港與北京的「從屬關係」，亦不復回歸初期，首任特首董建華上京述職時，與國家領導人「平起平坐」的特殊待遇。

2017年底，中央又破天荒派員來港辦「十九大」宣講會，將中央向內地省市的一套「植根」香港。早前，中央公布《​大灣區發展規劃綱要》，粵港澳三地政府亦在港合辦宣講會。據了解，「宣講會」一詞代表北京向內地各城市，從上而下發表的講話，在香港舉行的會議用上這詞，反映北京與香港的從屬關係。

今次北京更直接向特首發公函，即公務函件，從這個角度，特首與內地省長、市長並無二致。