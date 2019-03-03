【2019兩會】傳韓正將接見港區人大、政協　馬逢國：未接獲通知

全國政協十三屆二次會議今日在北京人民大會堂開幕，全國人大常委會副秘書長信春鷹及郭振華、全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀、香港中聯辦主任王志民和澳門港澳辦主任傳自應，今午(3日)看望港澳人大代表團。 信春鷹在會上提到三點意見，包括請一眾代表牢記使命「開好會」，充分發揮港澳代表視野寬闊和專業精深等優勢，積極獻策；她又提到，港澳代表有份審議的《外商投資法》有助進一步擴大改革開放，形容是積極有效地利用外資，黨中央對此「高度重視」，著代表團多就此發言。 香港01記者李偉欣、彭毅詩北京報道

全國人大常委會副秘書長信春鷹及郭振華、全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀、香港中聯辦主任王志民和澳門港澳辦主任傳自應，與港澳人大代表團會面。

港區人大代表下午選出由馬逢國及黃玉山分別擔任正、副團長。與此同時，北京當局按照慣例，禮節性與港澳人大代表團會面。按照慣例，應由人大常委會秘書長楊振武接見，惟信春鷹指他因臨時有重要事情處理而未能出席。

馬逢國會後指，會議由信春鷹發言，郭振華主持，港澳中聯辦主任及港澳人大代表團團表都有發言。信春鷹在開場發言時指，一眾港澳代表是國家權力機關的組成人員，責任重大、使命光榮，冀他們按照大會要求「開好會」，充分發揮港澳代表視野寬闊和專業等優勢，積極建言獻策。她又提到人大代表有份審議的《外商投資法》，指出該法有助進一步擴大改革開放和積極有效地利用外資，而黨中央亦對此「高度重視」。

馬逢國代表香港團回應沈的發言，稱各位團員有作充分準備，亦特別提及香港團和商界對於《外商投資法》的關注和憂慮。

黃玉山指，信春鷹希望港澳代表能多就《外商投資法》發言，又要求他們重視會風會紀，如無必要就不要隨便請假，同時提醒人大代表所作的提案應是「重質不重量」。

有消息指主管港澳事務的副總理韓正明天會出席港澳政協聯組會議，被問到今年會否由韓正接見人大代表團，馬逢國表示，雖然外間會有人這樣猜測，但他未收到正式通知。(李偉欣攝)

對有消息指，主管港澳事務的副總理韓正明天會出席港澳政協聯組會議，周三（6日）接見人大代表團，馬逢國表示，雖然外間會有人這樣猜測，但他未收到正式通知。至於韓正接見的機會是否較大，馬逢國指當然希望由韓來接見，因對方主管港澳事務，相信大家都期望由來他來聆聽香港團的意見。去年政協港澳聯組會議，出席的領導人是政治局常委中紀委書記趙樂際；港區人大方面則由中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧接見。