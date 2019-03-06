【2019兩會】韓正籲團結年輕人：讓他們感到有奔頭，有希望

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上在北京人民大會堂出席港區人大代表團會議。港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、發改委副主任羅文及國務院常務副秘書長丁學東等陪同出席。韓正入場時逐一與港區人大代表握手，並聆聽發言。 港區人大副團長黃玉山表示，韓正在會上特別強調要團結年輕人，因為他們是未來的希望，應促進對國家和民族的認同感和培育愛國心，又寄籲要把年輕人當作朋友般溝通，並支持和傾聽年輕人的聲音。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上在人民大會堂出席港區人大代表團會議。（彭毅詩攝）

國務院副總理、中央港澳工作協調小組及粵港澳大灣區建設領導小組組長韓正，今早出席港區人大代表團會議，與30多名港區全國人大代表會面。據了解，韓正發言約半小時，常委譚耀宗、人大代表廖長江、黃友嘉、顏寶鈴、陳亨利和吳秋北均有發言。

主持會議的港區人大代表團團長馬逢國在會上形容，香港社會有很多積極變化，「穩中向好」；又指，粵港澳大灣區建設正有序推進，成為香港融入國家發展大局的重要平台，及再創輝煌重要機遇。他表示，大灣區建設生動詮釋一國兩制是香港最大優勢，國家改革開放是香港最大舞台。

人大常委譚耀宗則指，大灣區是政府全面推進內地及港澳互利合作的里程牌；又指總理李克強昨在工作報告中，肯定大灣區建設有利香港融入國家發展大局，深化一國兩制內涵及實踐，未來要落實好各項工作。

韓正對港區人大提四點期望

1.帶頭維護《憲法》及《基本法》權威，對港獨零容忍旗幟鮮明

2.帶頭支持特區政府和行政長官，支持政府依法施政，多提意見、換位思考

3.帶頭促進愛國愛港大團結，團結青年人及增強他們的愛國心和民族認同感

4.帶領及參加各種與內地交流的活動

譚耀宗指，大灣區是政府全面推進內地及港澳互利合作的里程牌。（彭毅詩攝）

據多名人大代表表示，韓正在會上對港區人大提出四點期望，包括做好青年工作。

田北辰會後就引述韓正指，要帶領青年融入大灣區；與青年對話態度要謙虛，方法及態度是一切，要「聽青年講，及讓他們做想做的事」。田認為韓正此說法未必「衝住」某位特首，但政府可檢討青年工作。

黃玉山亦指，韓正特別強調要團結年輕人，認為青年是未來的希望，要求港區人大促進他們對國家和民族的認同感和培育愛國心，要把青年當作朋友，支持和傾聽青年人聲音。

另一人大代表、民建聯副主席陳勇表示，韓正在會上除了提及大灣區發展，聚焦發展香港成為創科中心外，亦有提到要帶領和扶持青少年走進大灣區，讓香港年青人感到有「奔頭」的地方，亦是有希望的地方；韓正更分享他和女兒平日相處的經驗，態度上要與青年人之間要像朋友般溝通，政策上要帶青年人回大灣區發展，現場人士聽後報以笑聲及歡呼聲。陳勇又引述韓正指，過往內地不會向境外學生進行租金等補貼，以後則會向港澳學生開放。

陳勇指，韓正在會上以他和女兒相處作例子，籲大家與年青人要像朋友般溝通，現場人士聞後報以笑聲及歡呼聲。（彭毅詩攝）

田北辰形容韓正在會上的發言有人情味，放下身段，態度謙虛。（李偉欣攝）

田北辰引述韓正：過去一年香港的政治生態大大改善

田北辰又形容韓正在會上的發言有人情味，放下身段，態度謙虛。

他引述韓正說，香港過去多年都成為全球最自由經濟體，令他印象深刻，又指香港是最積極參與大灣區建設的城市，過去一年香港的政治生態大大改善，失業率持續處於低水平，法治水平高於美國。