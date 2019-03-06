【2019兩會】總理報告提大灣區　張曉明：重複中見要義、為港鼓勁

國務院總理李克強昨天（5日）在第十三屆全國人大第二次會議上發表政府工作報告，當中就港澳部分，重新提及「港人治港」、高度自治的方針。港澳辦主任張曉明今天（6日）發表文章，解讀報告有關港澳部份的論述。張曉明表示，李克強有關港澳的論述，重申了中央政府對港澳的大政方針，其中多處提到粵港澳大灣區建設，他形容「於重複中見要義、平實中顯亮點」，具有為港澳發展指路引航，為港澳社會提氣鼓勁的作用。

張曉明表示，李克強有關港澳的論述，重申了中央政府對港澳的大政方針。（資料圖片/張浩維攝）

報告指出，「我們要繼續全面準确貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。」張曉明認為，這句話與共產黨的十九大報告有關表述是一樣，宣示中央對港澳最基本的政策立場，又指強調了兩層含義，一是中央對港澳的基本方針政策保持不變，二是強調理解和貫徹執行「一國兩制」方針要做到「全面準確」。

對於有香港媒體質疑為何報告沒有寫明反港獨，張曉明認為強調「全面準確」貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，已包含「禁止在港澳從事任何危害國家安全活動的政治底線和法治原則要求」。

總理報告提到「全力支持香港、澳門特别行政區政府和行政長官依法施政」，張曉明指這是這是香港、澳門回歸祖國以來，「一國兩制」實踐取得成功的一條重要經驗，也是中央政府的一貫做法。張曉明指在「一國兩制」治理模式下，香港、澳門全力支持實行「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治。

張曉明提到，過去一年，林鄭月娥帶領香港特别政府勇於擔當、積極作爲，依法取締「港獨」組織「香港民族」，阻止「港獨」分子參與立法會和區議會補選，認真謀劃香港長遠發展，大力發展創新科技，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，努力爲青年人成長和發展創造條件，赢得了廣泛好評。

報告大篇幅提到大灣區發展 籲港澳抓緊機遇



報告亦大篇幅提到大灣區發展，張曉明指粵港澳大灣區建設是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，建設粵港澳大灣區是構建國家全面開放新格局的需要，是為了進一步提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，另外是為了推動「一國兩制」實踐取得更大成功的需要，爲港澳發展拓展新空間、注入新動能。

張曉明續指，粵港澳大灣區建設是港澳發展的新的重大機遇，港澳必須抓住這個機遇，與大灣區其他城市優勢互補、協同發展、融合發展，港澳才能有效解決長期積累形成的一些深層次矛盾和問題。他又指，去年以來，廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋先後開通，習近平親自出席港珠澳大橋開通儀式，副總理韓正擔任組長、粵港澳三地政府和中央有關部門負責人參與的粵港澳大灣區建設領導小組運作良好，陸續出台一系列推進大灣區建設的政策措施，包括便利港澳居民在大灣區和内地學習、就業、創業、發展的政策措施，有效協調解決大灣區建設過程中遇到的各種問題，今年2月18日公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，反映粵港澳大灣區建設已進入全面推進的快車道。

至於報告指「我們堅信，香港、澳門一定能與祖國内地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。」張曉明認為是表明中央政府對港澳發展前景的信心，這種信心來源於中國共産黨領導的政治和制度優勢、「一國兩制」方針的正確性，「在實現中華民族偉大複興的進程中，香港、澳門與祖國的命運必將更加不可分地融爲一體，香港、澳門必將更加繁榮穩定。從這個角度也可以說，整個政府工作報告與香港、澳門未來都是密切相關的。」