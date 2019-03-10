鄉委會選舉新田鄉文炳南落馬　文美桂當選　曾任社團副會長反佔中

新界各鄉事委員會換屆選舉本月起陸續舉行，其中新田鄉鄉事委員會主席文炳南於前日（8日）不敵永平村原居民代表文美桂，上任僅一屆便落選，同時失落元朗區議會當然議員一席。 文美桂曾任香港深圳社團總會副會長，於2014年雨傘運動期間，曾「拉大隊」到《蘋果日報》所屬的壹傳媒集團總部大樓門前，聲言「抗議《蘋果日報》等媒體煽動學生參與罷課和『占中』 集會，以及對有關反『占中』行動的失實報導，要求對方交代報導的根據，討個公道」。

文美桂（前排左一）曾任香港深圳社團總會副會長，於2014年雨傘運動期間，曾「拉大隊」到《蘋果日報》所屬的壹傳媒集團總部大樓門前，聲言「抗議《蘋果日報》等媒體煽動學生參與罷課和『占中』 集會。（資料圖片）

據了解，新田鄉鄉事委員會選舉，焦點在於新田購物城一帶發展。

而在2015年《壹週刊》曾報道，稱當年出選永平村村代表的文美桂，是新田「水貨鎮」搞手。當時報道形容，新田「發展出一個極具規模的水貨城」；「昔日的停車場、農地、村屋，大半年前紛紛變成水貨倉」，找換店、藥房、月租服務式住宅等配套設施，亦每日供水貨客使用。

文炳南（右一）於前日（8日）不敵永平村原居民代表文美桂，上任僅一屆便落選，同時失落元朗區議會當然議員一席。（賽馬會）

本身是退休校長的文炳南2015年接替文志雙在新田鄉當選，惟知情人士透露，文在任內採取「家長式」作風與人相處，令各村長對文頗有微言，紛紛在換屆時不支持他連任。《香港01》則曾於2016年報道，根據元朗區議會議員申報，文炳南持有至少63幅土地，成為當區區議會「地王」。

於上周四（7日）舉行的錦田鄉事委員會改選，則由現任主席鄧賀年成功連任。（資料圖片）

另外，於上周四（7日）舉行的錦田鄉事委員會改選，則由現任主席鄧賀年成功連任。他是鄉議局界別特首選委，曾於梁振英2012年競逐特首時，為其競選辦聯絡並出席「小桃園飯局」，2016年初提名沈豪傑參選元朗區議會主席一職並當選。