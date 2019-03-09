【政壇諸事町】再有AO「跳船」轉投公營機構　熱廚房真難捱？

再有高官「跳船」轉至公營機構工作，身為政務主任（AO）的政制及内地事務局前首席助理秘書長趙必明離巢，轉至保險業監管局，擔任機構事務部總監。以往政務主任被形容為「天之驕子」，但陸續有人離巢，未知這個「熱廚房」是否真的如此難捱？ 另外，去年5月退休的香港警務處將軍澳區前指揮官蕭傑雄，現擔任平等機會委員會投訴事務科總監，並在本月1日擔任履新。

蕭傑雄在本月出任平等機會委員會投訴事務科總監。圖為蕭傑雄在2017年出席記者會。（資料圖片）

政制及内地事務局前首席助理秘書長趙必明，曾任發展局首席助理秘書長、葵青助理民政專員。他在本月1日出任保險業監管局機構事務部總監，將會參與制定保險業監督的策略及編制公司計劃，以及制定和管理人力資源、信息技術、投資等政策的實施。在受僱於保險業監管局期間，趙必明亦不得使用或披露在政府任職期間所取得的任何機密或敏感資料。

至於趙必明新工作的薪酬，保險業監管局回覆《香港01》查詢時表示，保險業監管局招聘員工以公開形式進行，所涉及的薪酬服務條件主要經參考市場數據和申請者的履歷後而釐定，因此拒絕透露個別獲聘人士的合約詳情。

已加入警隊32年的蕭傑雄，曾經擔任警務處前處長許淇安和曾蔭培的辦公室私人助理，更在2014年被調任油尖警區副指揮官，有份處理雨傘運動期間佔領廣東道的行動。他於去年退休，現任職平等機會委員會投訴事務科總監，負責管理四項歧視條例的查詢及投訴、承擔調查系統性歧視個案的責任，以及制定可持續地改善投訴處理和調解程序的措施等工作。

據政府資料顯示，蕭傑雄離職後，不得在從事平等機會委員會投訴事務科總監的過程中，使用或披露在政府任職期間所取得的任何機密或敏感資料；除非香港警務處認為有需要，否則蕭傑雄在從事平等機會委員會投訴事務科總監過程中，亦不得就任何事宜直接或間接與香港警務處聯絡。

翻查資料，部或區的指揮官，在警隊架構中屬於總警司級，在警務人員薪級表第55點，每月薪酬起薪點為港幣148,400元，頂薪為港幣162,500元。根據招聘廣告顯示，平等機會委員會投訴事務科總監的每月薪酬介乎港幣144,100 元至 157,700 元。換言之，與上一份警務人員工作相比，蕭傑雄的新工作的薪酬輕微地減少。