傳林鄭長子林節思離開小米　「香港第一家庭」有新動向

特首林鄭月娥的家庭生活一向低調和神秘，其丈夫及兩名兒子的動向外界所知甚少，近日傳出其長子林節思已「跳船」，離開任職近三年的內地手機公司小米集團，隨即引起關注。 政圈流傳，林節思遠赴北京工作，加上「第一先生」林兆波也一度在內地任教，令林鄭進一步洗去港英殖民地官員的色彩，贏取北京信任，有利競逐特首之位。香港「第一家庭」一舉一動，均是社會焦點所在。

林鄭月初(2日)到北京出席黃廷方慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式，並參觀故宮博物院及其展覧，林兆波及林節思亦有同行。(政府新聞處提供)

林鄭月娥作為回歸20年來首名女特首，向來是傳媒鎂花燈的捕捉對象，惟「林氏一家」過去刻意低調，曝光不多，除了與林鄭結婚逾30年的林兆波為人低調，兩名兒子林節思及林約希亦鮮接受傳媒訪問。林兆波是一名數學家，一對兒子也得父親遺傳精通數學，且如父親一樣，都在英國劍橋大學就讀。

翻查紀錄，林節思於英國畢業後，曾於2015至2016年間在前立法會議員梁劉柔芬女兒梁頴宇有份當老闆的「啟明創投」做實習生，2016年4月再轉到「啟明創投」有份投資、內地手機四大龍頭之一的小米集團任職營運經理，由於要到北京工作，與當時擔任政務司司長的母親林鄭月娥長期分隔兩地。去年8月，小米在港上市，成為首隻「同股不同權」股份，惟不足1年，小米股價較招股價下跌了28%。業界傳出林節思近月已離開小米。

林鄭去年曾強烈駁斥，有媒體指港交所的「同股不同權」機制，可令成功掛牌的小米市值逾千億美元，質疑林鄭「為大仔在小米打開了上位方便之門」的報道。林鄭月娥當時批評報道是「穿鑿附會」、「似是而非」，強調「清者自清」，社會自有公論。

林節思與林鄭感情要好，於林鄭競選期間，曾多次現身支持媽媽。有政界人士指，林鄭近年每次上京，皆會抽空探望兒子。即使每次訪京行程如何緊密，於離開北京前往機場前，林鄭總會盡量騰出兩、三小時，屬隨身工作人員「離身」的自由時段，外界估計「神秘行程」就是探望長子林節思，爭取兩母子有更多時間相聚。

林鄭月初(2日)到北京列席兩會會議時，曾出席黃廷方慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式，並參觀故宮博物院及其展覧。當時政府新聞處發放的相片中，其中一張見到林兆波及林節思亦有出席。