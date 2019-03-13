前立法會議員梁劉柔芬　入選全球100位女性企業家

日前適逢3月8日國際婦女節，前立法會議員及港區人大代表梁劉柔芬，獲聯合國評為「She Innovates Global Programme」全球100位女性企業家及創新者，表揚她以企業家精神，提出創新解決方案，緩解社會問題。梁劉柔芬是少數獲選的華裔女性代表之一，亦是唯一來自華語國家的女性。

其餘入選全球100位女性企業家及創新者的華裔女性全部來自美國，包括設計出Timeless App以助阿茲海默症患者記住親人的15歲美籍華裔少女 Emma Yang(圖左); 女性職場網站Fairygodboss的行政總裁兼聯合創辦人Georgene Huang(圖右)。（網上圖片）

梁劉柔芬表示，相信知識能改變命運，確保人們能為自己做出正確選擇。「若我們願意多了解身邊事物和世界，抓緊每個機會學習、結識朋友和靈活改變，我相信每個人都能像我一樣，活出自己的夢想。」

梁劉柔芬1945年在澳門出生，幼年來港求學，其後赴美，於美國伊利諾大學畢業，擁數學與電腦系學士學位。七十年代回港，與丈夫攜手創業。1996年循紡織及製衣界功能組別晉身香港特別行政區立法會議員，2003-2017年獲選為港區全國人大代表。她自1988年已為香港中國婦女會副主席，2001年獲政府委任為香港婦女事務委員會第一任主席。她策動的「自在人生自學計劃」，為香港首個專為婦女而設計的大型和無障礙學習計劃。

「She Innovates Global Programme」是一個全球性計劃，致力提供平台與機會讓女性能跨越障礙，爭取性別平等及改變大眾對女性的刻板印象。計劃於2019年3月8日國際婦女節發表全球100位女性企業家及創新者的故事，表揚她們如何突破局限。其餘入選的華裔女性全部來自美國，包括創辨辣木學校(Moringa School)的美籍華裔軟件工程師Audrey Cheng; 設計出Timeless App以助阿茲海默症患者記住親人的15歲美籍華裔少女 Emma Yang; 女性職場網站Fairygodboss的行政總裁兼聯合創辦人Georgene Huang。