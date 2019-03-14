澳門中聯辦副主任張榮順辭人大職務　多維：「與最新身份有關」

多維新聞網報道指，全國人大常委會明天（15日）將會表決有關澳門中聯辦副主任張榮順辭去人大常委有關職務的議案，多維新聞網指「與其最新身份有關」。 去年6月22日，人大常委會免去他的澳門基本法委員會副主任一職，三日後他被委任為澳門中聯辦副主任。

基本法委員會副主任張榮順早前獲委任為澳門中聯辦副主任。(視覺中國圖片)

根據全國人大網，明天的第十三屆全國人民代表大會第二次會議閉幕會，將會表決有關澳門中聯辦副主任張榮順辭去人大常委有關職務的議案。

多維新聞網報道指出，其辭去人大常委有關職務，「與其最新身份有關」。

去年6月22日，人大常委會免去他的澳門基本法委員會副主任一職，以及人大常委會法制工作委員會副主任職務，三日後他被委任為澳門中聯辦副主任。

報道指，根據《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》第二十三條第三款「常務委員會的組成人員不得擔任國家行政機關、審判機關和檢察機關的職務，如果擔任上述職務，必須向常務委員會辭去常務委員會的職務」的規定。

張榮順過去曾屢就本港議題發聲，包括國歌法，以及去年在立法會表決通過的「一地兩檢」方案。他在去年年初表示，香港有些人將高鐵「一地兩檢」問題政治化，不斷製造「法律迷霧」，本質上是不願意接受憲法和《基本法》確立的特區憲制秩序。張又引用《基本法》第19條，指人大常委審議「一地兩檢」，屬中央處理涉及香港事務的國家行為，合法性不容質疑。

2016年底，當時擔任人大法工委副主任的張榮順表示，人大「831決定」肯定不會改變，重啟政改必須根據有關決定進行。

