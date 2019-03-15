「強行進入罪」最高可判囚2年　還有邊個社運人士曾被控告？

香港眾志因為反對政府建議修訂《逃犯條例》，今早(15日)突襲政總，9人包括眾志成員、義工及嶺大學生被警方以「強行進入罪」拘捕。 對於「強行進入」罪，根據香港法例第245章《公安條例》第23條訂明：「任何人如以暴力方式進入任何處所，不論他是否有權進入該處所，亦不論該暴力行為是否包括向任何其他人施加實際武力、作出恐嚇或砸開任何建築物，或集合數目不尋常的人，均屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款及監禁2年。」

游蕙禎非法集結罪成判囚4周，她放棄上訴即時入獄。（資料圖片/張浩維攝）

翻查資料，過往亦有社運人士，曾被控「強行進入罪」。如2016年11月2日，青年新政成員游蕙禎及梁頌恆及他們的三名助理，在宣誓風波期間，在未經立法會主席梁君彥批准下，強行進入立法會會議廳，並企圖自行宣誓，其後又與保安人員推撞，導致6名保安員受傷，被控一項非法集結及一項企圖強行進入的交替控罪。5人最終被裁定非法集結罪成，判囚4星期。

此外，前香港大學學生會會長馮敬恩亦於2016年初因圍堵和衝擊校委會，被控刑事損壞、企圖強行進入及刑事恐嚇、在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩項交替控罪。馮敬恩承認企圖強行進入和刑事毀壞兩罪，另外被控擾亂公眾秩序和刑事恐嚇罪。經審訊後，馮雖脫恐嚇李國章的罪名，但仍被裁定擾亂秩序罪成，判社會服務令240小時。

