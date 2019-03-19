集體回憶「樓梯舖」獲准有條件保留　15年商戶：狹縫間養活三代人

2011年，旺角及馬頭圍道接連有舊樓起火，當中花園街排檔縱火案釀成9死34傷慘劇，此後屋宇署嚴查各區唐樓加強執法，除了檔房及排檔，連帶不少「樓梯底舖」亦一併被「嚴打」趕絕。兩年前在土瓜灣有半世紀歷史的「安樂水電工程」被逼遷，上水石湖墟多間「樓梯底舖」被指僭建 要求在限期內清拆，一時間令社會重新關注這些藏身陳年唐樓下的「夕陽」商店。 經過兩年周旋，「樓梯底舖」終能在都市縫中生存下來。立法會議員兼北區區議員林卓廷終收到發展局的信函，表明會酌情處理，容許符合消防安全指示的「梯底舖」得以保留。商戶對消息感到欣喜，有人表明「有得做，做到70歲!」 在上水經營梯底鋪近15年的陳先生慨嘆，「窮人至做樓梯舖」，不少租戶大半生都守在樓梯底下的一角空間，靠蠅頭生意養活一家。政府的小小一個措施改動，令無數家庭亮起曙光。

自當局「嚴打」，屋宇署多以僭建為由，發信予業主下令清拆樓梯底舖，不少現存商戶提心吊膽，不知何時輪到自己收「炸彈」，事情終在去年現轉機。2017年開始牽頭與屋宇處、消防署及警務處斡旋的林卓廷，在去年9月收到發展局信函，指屋宇處會切實考慮梯底鋪的個別個案，「在確保對樓宇及其使用人的生命財產沒有構成明顯威脅的大前提下，考慮業主建議的其他替代方案以保留部份梯底舖建築物」。換言之，事情有了轉彎位。

林卓廷認為局方的回應令人喜出望外，「消防處講過有三大要求：不可有明火煮食；第二不可儲存危險品(例如易燃物品)；店舖營業範圍不可以佔據通道位置。」林相信大部份梯底鋪商戶都能符合以上要求，因而得以保存下來。

商戶驕傲：這條樓梯掃了15年

現年59歲的陳先生在梯底舖經營時裝生意近15年，感嘆「窮人先做樓梯舖！有錢人邊會做樓梯舖？」他的故事可能是不少樓梯舖商戶的寫照：早年經歷生意失敗，在內地營商輸到「渣都無」，「呢度租金平，當時只要2000元，對我們生意失敗的人來說剛剛好。」陳先生指着身後的樓梯，形容這個位置以前「爛蓉蓉又漏水」，他接手後一手一腳把地方打理乾淨，「這條樓梯我也掃了15年。」語氣中不無驕傲。

上水近年滿街新開的藥房及化妝品店令小區舖租飆升，樓梯舖因舖位太細，經營規模有限，沒有被水貨店「盯上」，得以倖存繼續做本地人生意。陳先生表示開店初期生意很差，一個月只賺六千多元。近年上水人流較旺，生意轉好，每月平均淨賺一萬四千元。

樓梯底樓過去一直在灰色地帶中生存，有否考慮過「轉型」打工？陳先生苦笑說，「我也想打工，我們這個年紀沒有人會請啊！」 他續指，母親現住老人院，他和太太育有兩個兒子，兩夫婦不欲增加兒子負擔，「一定要有這間店養家」。

現時政府表明願放寬處理，舊商戶亦難再重操故業，因舖位一清拆便旋即被財團租下，轉而開設外幣找換店。(歐嘉樂攝)

舊舖一拆旋即變找換店

發展局於去年9月發信，此前已有不少樓梯舖被逼遷，即使現時政府表明願放寬處理，舊商戶亦難再重操故業，因舖位一清拆便旋即被財團租下，轉而開設外幣找換店。

「你一拆佢就租，點可能返嚟？」陳先生在訪問期間，表示感激政府聆聽商戶心聲。但提到其他被逼遷的商戶，他仍意氣難平，「我對面的店被拆了，店主做了40年，從未出去工作過，他可以找什麼工作？他太太在家沒有工作，兒子也要找工作。這不只是一個人失業，一拆就拆人全家。」