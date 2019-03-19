【政壇諸事町】彤叔髮妻周翠英罕有現身　新世界三代子孫傍實

已故新世界發展創辦人鄭裕彤生前留下不少逸事，其中一件最令人印象深刻的就是他曾向記者打趣表示，若然納妾「太太會閹咗我」。這位太太便是與他指腹為婚、結髮73年的妻子鄭周翠英。 雖然彤叔自嘲家有嚴妻，但其實鄭老太面目相當慈祥，絲毫不似「老虎乸」。平日深居簡出的她這日罕有地公開現身，原來都是為慈善及教育，出席中文大學舉行「鄭家純國際會議中心」命名典禮。

新世界執行副主席兼總經理鄭志剛(右二)扮鬼臉哄嫲嫲鄭周翠英(右一)，身邊是鄭家純長女鄭志雯(左二)及其夫婿龐建貽(左一)。

自2012年退休後，長子鄭家純接任周大福珠寶及新世界主席，次子鄭家成則擔任新世界董事，家族第三代亦分別在集團不同部門身居要職。個個都是大忙人，鄭氏家族平日作風低調，這天竟然三代同堂齊齊現身，實屬罕見。

彤叔生前積極推動教育，多間大專院校都有以其命名的教學大樓。中文大學為答謝周大福慈善基金的慷慨捐款，將鄭裕彤樓一、二樓重新裝修成為一個舉辦國際知名學術會議的場所，命名為「鄭家純國際會議中心」，這日舉行「鄭家純國際會議中心」命名典禮。周大福慈善基金名譽主席鄭家純、周大福慈善基金主席鄭家成自然亦是座上客，連鄭老太都賞面出席。

既然會議中心以鄭家純命名，純官的四名子女也齊齊整整為爸爸撐場，包括長子鄭志剛、長女鄭志雯、三子鄭志明及幼仔鄭志亮。身為長子嫡孫的鄭志剛坐在嫲嫲鄭周翠英旁邊，年近40歲的他更上演一幕綵衣娛親，扮鬼臉與嫲嫲合照，十足大細路。