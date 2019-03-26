【逃犯條例】修例守住法治最後底線　劉鑾雄、羅傑承命運如何？

行政長官林鄭月娥下午主持記者會，親自交代修訂《逃犯條例》內容。一如外界所料，剔除9項涵蓋經濟及不誠實使用電腦等移交罪行，而賄賂罪獲保留。 在新修訂《逃犯條例》下，外界關注的其中一個焦點，是早年捲入賄賂澳門前運輸工務司長歐文龍案，在當地被裁定行賄及清洗黑錢罪成判囚的華人置業前主席劉鑾雄，以及本港商人羅傑承，他們的命運和餘生隨時被改寫。

保安局局長李家超在記者會上表示，修訂移交逃犯條例草案，只會將37類罪行，納入可以作單一個案移交，未納入的9類罪行，包括破產，公司法律罪行等。(歐嘉樂攝)

澳門法院早年在審理前運輸工務司司長歐文龍貪污案時，揭發劉鑾雄及羅傑承涉以2,000萬元賄賂歐文龍，以投得「御海‧南灣」5幅土地。劉鑾雄在案件審訊期間一直稱病，未有到澳門受審。2014年3月，澳門法院在二人缺席下，裁定劉鑾雄和羅傑承行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月，兩人曾多次提出上訴全被駁回。

劉、羅二人自案件開審以來，從未踏足澳門境內半步，至今仍未就相關案件到澳門服刑。直至一宗在台灣發生的兇殺案，一名本港少女去年於台灣疑遭其男友陳同佳殺害，疑犯逃回香港，由於港、台之間並無引渡協議，港府於建議修例設立一次性「個案移交」引渡機制，香港除了可引渡「拖篋棄屍案」疑犯到台灣；若有港人在內地或澳門涉貪污等罪行，也有可能被移交到相關地方，令劉、羅的案件或出現新進展。

保安局局長李家超今日在記者會上表示，修訂移交逃犯條例草案，只會將37類罪行，納入可以作單一個案移交，未納入的9類罪行，包括破產，公司法律罪行，證券期貨，知識產權版權，環境污染，貨物資金進出口，非法使用電腦，財政相關，課稅關稅以及虛假商品說明。而申請引渡的門檻，亦由最初建議判入獄1年或以上罪行，提高至可判監3年或以上的公訴罪行才應用。

最令人關注的是，商界早前對修改條例提出擔憂，外界一度以為貪污罪也有機會一併被剔除，而結果是港府守住了這道法治防線，現行引渡條例中的第15項，即「與賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務有關的法律所訂的罪行」仍獲保留。換言之，倘修例獲通過，在澳門被判涉貪罪成的劉鑾雄、羅傑承，便有可能被要求引渡到澳門受刑。