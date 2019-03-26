【逃犯條例】林鄭為商界加多一層保護罩　修例草案無寫明的機制…

千呼萬喚，政府終於在今日公布修訂《逃犯條例》細節，根據修例草案，剔除9項經濟犯罪，申請引渡的門檻亦由最初建議判入獄1年或以上罪行，提高至可判監3年或以上的公訴罪行才應用，以及只限處理可循香港公訴程序審訊的個案。但原來，林鄭政府為降低商界疑慮，還向商界代表承諾多加一層「保護罩」，確保不會輕易墮入法網，而有關機制並沒有在修例草案中列出來。

自由黨田北俊曾表示，商界對於修例感到擔心，因修例後會涉及侵犯知識產權、土地交易等與商界有關的問題，同時該法例通過後會設追溯期。(資料圖片/林若勤攝)

這層「保護罩」就是工聯會黃國健提出過的「由中央部委確認」機制。據了解，內地的引渡要求須由中央部門（例如最高人民法院，最高檢察院或中央其他相關部門）提出，省級或以下地方政府法院沒有這個權利，但這不會寫在法例上，只會以行政安排落實。

商界消息指，現時與香港簽署移交逃犯協議的國家或地區，都須由中央級別法院提出引渡，不過香港商界仍然擔心，將來修例後內地的地方法院亦有此權力，成為揮之不掉的隱憂，「因為有些縣官是山寨王，港商容易招惹麻煩，如果港府不承諾保障，商界好難放心。」

不過，這層保護罩並沒有白紙黑字寫在修例草案之上，而是日後以行政安排落實。而林鄭已向商界代表傳遞有關訊息。

今次政府建議修訂《逃犯條例》，可謂困難重重。除了法律界和民主派反對，建制派商界亦紛紛表態，擔憂會誤墮內地法網。自由黨榮譽主席田北俊曾公開表示，商界擔心因修例後會涉及侵犯知識產權、土地交易等與商界有關的問題，強調商界對於逃犯條例「緊張過23條」。

經過保安局局長李家超馬不停蹄與商會及商界政黨會晤後，終於敲定修例細節，惟商界最關注的第15項，即「與賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務有關的法律所訂的罪行」，港府則堅持不剔除。港府規定內地中央部委才可提出移交要求，令省縣市不能輕易以相關罪行要求移交港商，降低香港商界的憂慮。

