【逃犯條例】泛民周日遊行反修例　毛孟靜：會盡所有手段「接招」

民主派立法會議員將於周日（31日）聯同民陣發起遊行，反對《逃犯條例》修例。民主派會議召集人毛孟靜表示，雖然政府剔除九項經濟罪行，但商界仍未全盤接受，強調現時並非大局已定，呼籲市民參與遊行，以民意向政府施加壓力，她又表示民主派在議會將會用盡所有手段接招。 專業議政梁繼昌則稱，五年前他收到一個案求助，案中三名港商在內地因經濟糾紛捲入官司，最終其中一人被判無期徒刑，他提醒商界即使剔除九項罪行，但仍有三十七項罪行，令商人墮入法網。

毛孟靜指修例前香港司法制度猶如防火牆，將香港和大陸圓滿地分隔，但修例後香港將中門大開。(洪嘉徽攝)

民主派與民陣將於周日發起遊行，由灣仔修頓球場出發，遊行至公民廣場集會，毛孟靜表示已申請不反對通知書，但強調不會估計參與人數。

毛孟靜表示，修例前香港司法制度猶如防火牆，將香港和大陸圓滿地分隔，但修例後香港將中門大開。她指出政府雖剔除九項經濟罪行，但商界仍未全盤接受，強調現時並非大局已定，呼籲市民參與遊行，以民意向政府施加壓力，她表示泛民需在議會不夠票，但在議會內將會用盡所有手段接招。

民主黨主席胡志偉表示，法例與港人日常生活息息相關，例如重婚、墮胎、賭博相關等罪行，直指港中的法制很大，不知內地會如何把法例引用。他又指，過往港人生活不需擔心內地相關法規，但日後港人或有可能因法例被引渡回大陸受審。

胡志偉又指，雖剔除九項經濟罪行，但修例會令香港營商環境存在不確定性，令香港的國際金融中心地位漸漸失色。



范國威以狼牙棒比喻修例，指即使拔去九口釘，仍會是攻擊性武器。(洪嘉徽攝)

梁繼昌稱，五年前他收到一個案求助，案中三名港商在內地因經濟糾紛捲入官司，最終其中一人被判無期徒刑，他提醒商界即使剔除九項罪行，但仍有三十七項罪行，令商人墮入法網。

新同盟范國威強調，民意成為泛民餘下制約政府的工具，他以狼牙棒比喻修例，指即使拔去九口釘，仍會是攻擊性武器，他呼籲港人重捨反對二十三條的力度，反對逃犯條例。