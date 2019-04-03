創新辦為林鄭拍片宣傳　做直播吸嬲以外　原來還負責設計遊樂場

由特首林鄭月娥親自改組的政策創新與統籌辦事處（下稱「創新辦」）成立至今快1年，曾主理《施政報告》的宣傳工作，為林鄭拍攝宣傳短片，更曾為她主持網上直播節目，當天直播吸嬲成為一時「佳話」。 行政署今日（3日）書面回覆議員提問，顯示除了林鄭的宣傳工作，創新辦亦會負責地區項目，包括重新設計遊樂場。

林鄭月娥去年在facebook直播，乃上任以來首次，主持節目的是創新辦政策分析主任單景煒和劉愷寧。（林鄭月娥Facebook截圖）

立法會財務委員會審核2019至2020年度開支預算，行政署代表政府書面回覆議員提交對各部門開支狀況的問題。

創新辦是議員關注的部門之一，行政署指，在2019-20年度，創新辦的預算運作開支為1.283億元，公務員編制有47人，預算全年薪酬及有關開支約為5,280萬元。另外，創新辦預計於該財政年度僱用32名合約僱員，預算全年薪酬及有關開支約為1,800萬元。

創新辦的「創新項目」是提供「首站和一站式」項目諮詢和統籌服務，根據行政署的回覆，創新辦去年度共收到8個項目4個涉及街市和休憩設施，包括研究天水圍公眾街市和東涌公眾街市的選址，以及重建荃灣二陂坊遊樂場和油尖旺和中西區3個小型休憩花園。進展方面，街市項目已完成研究，而休憩設施項目則完成概念設計，並已諮詢當局區議會相關委員會，委員會對項目不表反對。

創新辦亦會審批有關「公共政策研究資助計劃」及「策略性公共政策研究資助計劃」的建議書， 人民力量陳志全關注當局將於2019年批出的撥款額較18年增加560萬元的原因，行政署回覆指，創新辦已優化改善兩項研究資助計劃的流程，包括更新評審準則和簡化申請手續，故創新辦預計下年度收到的建議書數目和獲批資助項目將會增加，批出的資助額亦預計會由2,480萬元，增加約560萬元至3,040萬元。