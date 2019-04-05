遺失選民登記冊兩年半　涉8000選民資料　選舉事務處接查詢始披露

有傳媒報道，2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊，遺失最長達兩年半，至今未能尋回，但選舉事務處未有披露。 選舉事務處今日（5日）發聲明，指「暫時沒有資料顯示相關資料有外洩情況」，又稱「我們會全力進行搜尋，待有結果會立即作出交代」，而有關的選民登記冊涉及8000個選民資料。

選舉事務處發聲明，指「暫時沒有資料顯示相關資料有外洩情況」，又稱「我們會全力進行搜尋，待有結果會立即作出交代」。（資料圖片）

《有線新聞》今日（5日）報道指，2016年立法會選舉後，新界西其中一個票站的選民登記冊一直未能找到，而2年多以來選舉事務處並未報警，亦沒有公佈和通知受影響選民。

選舉事務處則回應指，處方現正全面搜尋2016年立法會選舉中，一本屬於葵青區一個投票站的選民登記冊，並已向個人資料私隱專員公署備案。

選舉事務處稱，該選民登記冊載有約8000名獲編配到該投票站的已登記選民姓名、性別、地址、身分證號碼及可獲選票數目。登記冊上亦顯示，有關選民是否在該次選舉中投票。

選舉事務處發言人表示，暫時沒有資料顯示相關資料外洩，又就事件對有關選民造成的困擾深表歉意。發言人又指，會全力進行搜尋，待有結果會立即交代。

個人資料私隱專員公署則回應證實，已收到選舉事務處的有關備案，又指「選舉事務處仍未證實有關資料已遺失，故事件尚未確定為資料外洩事故」。

公署又指，現行法例沒有規定機構就資料外洩作出通報，或就可能出現的外洩情況，向公署備案；而選舉事務處在尚未確定遺失資料前，就向公署備案，屬良好行事方式。

政制及內地事務局則表示，近日得悉選舉事務處接獲傳媒查詢。局方對事件十分關注，已立即向選舉事務處了解情況，亦責成選舉事務處盡快完成核查所有相關文件，並作出交代。

民建聯則發聲明，嚴正要求局方和處方盡快完成調查有關事件，並於一星期內向社會全面交待事件始末，以及即時採取有效措施預防同類事故再次發生。