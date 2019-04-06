佔中九子祈禱會 戴耀廷哽咽：如社會沒公義　我們的信仰就是抗爭

佔中9子案下周二（9日）宣判。9子之一的戴耀廷、陳健民、朱耀明、邵家臻、張秀賢今（6日）重回故地，在當年「讓愛與和平佔領中環」信念書發表地點，基督教九龍佑寧堂舉辦祈禱會。 本身是基督徒的戴耀廷表示，6年前在佑寧堂舉辦記者招待會，宣布佔中理念，今時今日仍然會想，教會未來能否在爭取公義的道路上有更大聲音。他又指，雖然佔領運動並非宗教運動，但卻對其信仰有莫大刺激；又說，「如果信仰是追求公義，而社會仍然存在不公義，我們的信仰就是要抗爭。」 被問及判決對他發起的風雲計劃有何影響時，他就指，希望透過入獄，讓更多市民思考，為何有人選擇公民抗命之路，使市民思考如何為民主做更多，或可令年底區議會選舉參與度提高。

邵家臻等人重回故地，在當年「讓愛與和平佔領中環」信念書發表地點，基督教九龍佑寧堂舉辦祈禱會。(鄧倩螢攝)

祈禱會傍晚舉行，逾二百人參與，由於場地所限，不少人需在教堂走廊站立。除九子中的五人外，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、九龍佑寧堂牧師王美鳳等宗教領袖亦有出席發言，並帶領祈禱。

戴耀廷：公義路上繼續前行

戴耀廷表示，佔領運動雖然不是宗教運動，但卻在信仰上，讓他走上了一條刺激的旅程，他引用聖經路加福音中，耶穌像門徒的說話，「若你沒有背起你的十字架去跟從我，那你就不是我的門徒」。其後戴耀廷跟哽咽道，六年來一直問自己，「是否沒有背棄主給我的十字架？」

他說，「如果信仰是追求公義，而社會若仍然存在不公義，我們的信仰就是要抗爭」；未來會繼續在抗爭路上前行。

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朱耀明：教會需秉行聖經教導免社會沉淪

本身是基督教柴灣浸信會榮休主任牧師的朱耀明則表示，每個人都追求幸福安樂的家庭生活，但沒有公義就不會有幸福。他批評，社會分裂就是因為政府多行不義，政策上偏幫商界，如在逃犯條例修訂上「抽起九條商業罪」，令其他市民無法在法律面前人人平等；他又呼籲，應正視政府不義行為，而教會亦要發揮光熱，秉行聖經教導，以免社會沉淪。

朱耀明引用聖經指，雖然有些人為對抗不義受苦難、忍受被譏笑，但上帝仍會說，那人是正直勇敢。他呼籲參加祈禱會人士，反省自己的生命，是否可做正直勇敢、可以受苦、可以被嫌棄、被辱罵的人，以遵行主的教導。同為基督徒的陳健民亦領讀福音。

祈禱會結束後，戴耀廷被問及早前他發起的社區民主毅行，會否因他可能被判監而受影響。他表示，明日會如期在東涌舉辦毅行，惟之後荃灣區的毅行，則可能要因應判決和保釋情況推遲，他指，如法庭批准保釋，相信可繼續推動該運動。

至於判決對風雲計劃的影響，他則指，希望透過入獄，令年底區議會選舉的市民參與度提高，又稱想法可能一廂情願，但仍希望更多人思考公民抗命中的犧牲，及每個人可對民主運動作的付出。