梁振英回應《蘋果》頭版廣告：請繼續宣傳　反指吳文遠犯公司條例

社民連吳文遠在網上發起眾籌，今日(8日)在《蘋果日報》刊登A1頭版廣告，並以簡體字「支持梁振英担任国家主席尽快北上 取代习总（支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總）」，又配上梁振英戴上共產黨帽的改圖。 全國政協副主席、前行政長官梁振英今日在其fb回應，稱要感謝吳文遠以全版攪笑廣告的方式回應他，又請對方繼續宣傳，「下次最好用英文再登一次」，讓外國廣告商也知道。對於仍在蘋果登廣告的廣告商，梁強調會繼續「廣而告之」。 梁振英其後再發帖，質疑廣告聲稱由「香港人忍耐力有限公司」贊助刊登，但「有法律界人士」查冊後未發現有此公司，涉嫌觸犯公司條例，更指《蘋果日報》接受廣告時，廣告商是否真的是「香港人忍耐力有限公司」，「有沒有瞞騙或串謀行為？」

全國政協副主席、前行政長官梁振英近月不時在其facebook專頁，「公布」哪些公司在《蘋果日報》刊登全版廣告，惹來社會各界質疑梁企圖向廣告商施壓。社民連吳文遠早前在網上發起眾籌，籌得16萬元，其中花11萬元在今日《蘋果日報》刊登A1廣告反擊。

廣告上半部為梁振英戴上共產黨帽的改圖，配上歌頌毛澤東思想歌曲「大海航行靠舵手」，並以簡體字「支持梁振英担任国家主席 尽快北上 取代习总(支持梁振英擔任國家主席 盡快北上取代習總)」為題，下款為一信件，抬頭「尊敬的梁振英同志」，內容是諷刺他每日留意該報的廣告，提及流浮山「桃園給義」」、「UGL五千萬」及「勾結黑勢力」等爭議事件，並以「一群關心你晚年生活的香港市民」署名。

梁振英在fb回應吳文遠在《蘋果日報》刊登有關他的廣告。(梁振英fb)

梁振英今早回應該廣告，他在帖文開首就說：「除了吳文遠關於我的攪笑廣告，今天蘋果日報沒有任何全版廣告。」

梁振英在文中大談「西方自由民主國家廣告商杯葛傳媒的事例」，杯葛有兩個層面，一是廣告商杯葛散播徧激、仇恨或歧視等言論的傳媒，二是如果廣告商不杯葛有關傳媒，消費者就杯葛在這些傳媒賣廣告的商品或服務，「這是對傳媒權力的一種制衡」；他又指，新聞和言論自由都不是絕對的自由，「在商言商的同時，企業要有社會責任」。

梁振英其後針鋒相對地說：「吳文遠在蘋果日報以登頭版全版攪笑廣告的方式回應我，我要感謝他，因為有兩個作用：一是引起更多人注意。今後廣告商的老闆，或者老闆的老闆就不能說不知道自己的廣告費投向蘋果日報了。二是如果外國傳媒報道吳文遠這個動作，哪即使在外國的讀者和廣告商，包括外國的大藥廠、地產商和其他供應商，都可以上我Facebook看看照片，用西方的標準，就知道怎樣做了。」

最後，梁振英「請吳文遠繼續宣傳，下次最好用英文再登一次。那些廣告商在蘋果登廣告，我會繼續廣而告之。」

他其後再發帖，指「有法律界人士」經查冊後，質疑「香港人忍耐力有限公司」有否在香港或海外登記註冊，如沒有權用「有限公司」的聲稱，便觸犯公司條例（香港法例第622章）第896節。而《蘋果日報》在接受廣告時，「廣告商是否真的是『香港人忍耐力有限公司』？當中有沒有瞞騙或串謀行為？」