梁振英稱有「朋友」參加了吳文遠眾籌　網民：還會是你的朋友嗎？

社民連主席吳文遠眾籌，周一在《蘋果日報》登A1頭版廣告「問候」前特首、全國政協副主席梁振英（CY），事件沒完沒了。梁振英繼質疑廣告提及的「香港人忍耐力有限公司」贊助刊登，涉嫌違反《公司條例》後，今日又在其Facebook帖文，追問眾籌的錢銀去向，而文中的最大「亮點」，是CY聲稱「我有朋友參加了吳文遠的眾籌行動」，隨即有網民留言質疑：「參加了行動的還會是你的朋友嗎？」 吳文遠迅速反擊，在其Facebook 專頁嘲諷梁：「你快啲自己報警，唔報正縮頭龜。」之後吳於其私人Facebook留下一句：「玩大咗添⋯⋯」。

梁振英的最新帖文一開首寫道：「請吳文遠拿出收據，否則可能是詐騙」，更以「個案方式」論述，聲稱自己有朋友參加了吳文遠的眾籌行動，惟捐了錢後，發現近日沒有任何廣告是用「吳文遠」名義或吳文遠所屬的政治組織刊登，質疑眾籌得來的錢的去向。

文中更質疑，當日《蘋果》頭版廣告中，聲稱「贊助刊登」的「香港人忍耐力有限公司」並不存在，並沒有任何事實可以說明吳文遠和這有限公司的關係。最後，CY幫朋友「追數」，要求吳文遠公開刊登頭版廣告的收據以作交代，否則認為該次眾籌就可能是詐騙，可以報警，更聲言「這將是第二單官司」。

對於梁振英公開「代朋友追數」，吳文遠亦於fb幽CY一默，指「那只能說這位『朋友』都覺得梁生是政治閒人，非常關心他的狀況」，直言事以至此「沒什麼可再回應」，只促請CY盡快報警，「唔報正縮頭龜」。



↓↓↓ 梁振英、吳文遠Facebook隔空過招 ↓↓↓

吳文遠早前發起眾籌，希望集眾人之力，買下《蘋果》的A1頭版，「問候梁振英」，結果眾籌不足一日便達標，並於周一(8日)刊登，廣告以簡體字「支持梁振英担任国家主席 尽快北上 取代习总（支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總）」為題，配上梁振英戴上共產黨帽的改圖。

事隔兩日，梁振英質疑廣告中的「香港人忍耐力有限公司」，涉嫌違反《公司條例》；隨後又再於fb稱已委任律師舉報「有關人等涉嫌觸犯相關法律」；吳文遠當晚在fb回應事件，指「香港人忍耐力有限公司 贊助刋登為一項客觀事實陳述。事件發展至今日，梁振英追問眾籌之錢銀去向，指稱眾籌或涉及詐騙。

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