【政壇諸事町】新民黨8周年黨慶　葉劉話戰區選要一女子批准

新民黨踏入第八年，今日（13日）舉行黨慶晚宴，立法會議員容海恩和區議員陳家珮再接再厲，席上大展歌喉。 主席葉劉淑儀雖然沒有表演，但就負責「出燈謎」，於致辭時開腔直言有意戰區議會選舉，還打趣說參選要獲一人批准。

新民黨8周年黨慶，邀得行政長官林鄭月娥（右六）到場，出席的官員還有政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波和多名局長。（鄧倩螢攝）

新民黨8周年黨慶，邀得行政長官林鄭月娥到場，出席的官員還有政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波和多名局長，政黨方面，建制派分別有民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國等；民主派方面，公民黨譚文豪亦到場支持。

一直有意戰區選的葉劉淑儀致辭時，主動談到區議會選舉，稱創黨至今8年來，新民黨接受很多選舉考驗，展望來屆11月舉行的區議會選舉，更笑言她出戰與否還看一女子：「應該三十幾人（參選），或者包埋我都唔定，如果我個女批准嘅話。」

前保安局局長黎棟國、新民黨常務副主席黎棟國致辭亦講到區議會選舉，稱傳媒經常問他為何頻頻曝光，他回應：「正如葉太所講，我哋需要年青嘅朋友係地區服務，因此我呢副老骨頭，都要盡少少力量支持佢哋、幫助佢哋！」

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至於表演環節，繼去年獨唱《深愛著你》後，容海恩今年就選擇合唱，在合唱團伴唱下，與新民黨青委執行副主席葉沛霖唱《東方之珠》；曾參與311立法會補選的南區區議員陳家珮亦與葉沛霖合唱《獅子山下》；社區發展主住劉聖雪和劉文杰則與跳繩隊合作表 演花式跳繩。