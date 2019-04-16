北京同意放寬合拍片限制　不限中港演員比例

行政長官林鄭月娥今日（16日）出席行政會議前宣布，中央相關部委同意推出放寬措施，以便利香港電影及電影從業員進入內地市場，措施包括不再限制中港合拍片的演員比例及內地元素。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，上述措施是自《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）及相關補充協議實施以來，內地當局再次為香港電影業界提供的進一步開放措施，將有助進一步提高中港合拍片的靈活性和減低成本，以及鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影和合拍片的製作和推廣。

謝賢從林鄭月娥手上接過終身成就獎。（資料圖片／網上截圖）

林鄭指出，電影業界希望進一步放寬中港合拍片或港產片進入內地市場的訴求，稱已不只一次向相關中央部位領導反映，而她剛收到相關中央部位通知，有關部位原則上同意實行5項放寬措施，包括香港人參與內地電影業製作不受數量限制，亦不限制中港合拍片的演員比例及內地元素。

北京同意五項電影放寬措施： （一） 香港人士參與內地電影業製作不作數量限制； （二） 對內地與香港合拍片在演員比例及內地元素上不作限制； （三） 取消收取內地與香港合拍片立項申報費用； （四） 香港電影及電影人可報名參評內地電影奬項；及 （五） 香港電影企業在港澳地區及海外發行推廣優秀內地電影和合拍片可申請奬勵。

林鄭指，商務及經濟發展局這兩天已向業界通報上述措施，商經局將同中央相關部位跟進細節，以儘快落實措施。她又稱，知道業界亦希望香港電影在內地發行上都享放寬措施，而香港演藝界在內地多年的貢獻獲得相識，相信中央會支持相關措施。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這是自《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）及相關補充協議實施以來，內地當局再次為香港電影業界提供的進一步開放措施。他指，有關措施落實後，將有助進一步提高內地與香港合拍片的靈活性和減低成本、鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影和合拍片的製作和推廣、提高港產片在內地的知名度和認受性，以及為本港業界提供更多在內地發展的機遇，推動兩地電影業共同發展。