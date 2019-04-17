立法會二讀辯論預算案流會　自2017年修改議事規則後首次

立法會今明兩日（17及18日）進行二讀辯論財政預算案《撥款條例草案》，席上多名議員關注房屋和醫療問題，辯論期間泛民議員多次提出點算法定人數，其中在下午四時多，議會陣線陳志全要求點會法定人數，經15分鐘後主席梁君彥宣布因法定人數不足宣布休會，是次自2017年修改議事規則後首次流會。

立法會進行二讀辯論財政預算案《撥款條例草案》，但因出席會議人數不足，立法會主席梁君彥約四時半宣布流會。(資料圖片)

議會陣線陳志全在下午四時多要求點算法算人數，因出席的會議人數不足，立法會主席梁君彥約四時半宣布流會，是2017年修改議事規則後首次，當時席上只有三名民主派議員，分別為林卓廷、葉建源及梁繼昌，仍欠三名議員才有足夠的法定人數。

會上民建聯主席李慧琼稱，香港除了要解決三座大山問題外，社會的深層次矛盾有兩大「惡瘤」，其中包括醫療系統瀕臨爆煲及公屋輪候時間長，她指樓價不斷創新高，同時成千上萬間劏房戶仍未規管。此外她亦批評，近年沒大型醫院落成、政府未能增加足夠病床等，長期應投放更多資源，糾正有關問題。

公民黨郭家麒則批評，政府在醫療方面所投放700億是「掩眼法」，因有關開支只佔政府整體經常性開支約15%，現時病床嚴重不足，病人「瞓到周街都係」情況如同戰地醫院，他認為政府要改善整體醫療系統，否則只屬於事無補。

自由黨鍾國斌表示，現時仍未知會否重開會議，需由主席梁君彥作決定，這次法定人數不足是議事規則修改後的第一次，現在需由主席決定是否重開會議或將會議延後至下星期。鍾國斌認為，這次明顯是民主派以策略拖延時間，大家亦清楚其目的，但強調修改議事規則後，主席有決定重開會議，相信對方短時間內會有決定。