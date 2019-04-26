曾偉雄致力打造「無毒大灣區」　稱任命賦「一國兩制」新生命

月初獲委任為國家禁毒委員會副主任的前警務處長曾偉雄，接受專訪時大談中國特色的禁毒之路，形容打擊毒品要「出快拳、出重拳」，未來致力將粵港澳大灣區打造成「無毒灣區」。 曾偉雄又指，中央是次任命除了對其個人能力及香港過去禁毒工作認同之外，賦予「一國兩制」新生命。

曾偉雄（左）被委任為國家禁毒委員會副主任後，曾與中聯辦主任王志民（右）會面。（中聯辦網站）

曾偉雄接受《中新社》專訪時表示，隨著內地日益開放，國家打擊毒品的壓力亦與日俱增，人流、物流使禁毒難度愈加困難，故打擊毒品要「出快拳、出重拳、、出真招、出實招」，也要做到「言必行、行必果」的中國特色。

「在粤港澳大灣區越來越開放的大前提下，打造無毒灣區是未來很重要的工作。」曾偉雄表示，在接受禁毒委任之時，已萌生「無毒大灣區」的構想，又指若實現了，必會取得舉世矚目的成就。

曾偉雄表示，作為港人參與國家機構工作，與有榮嫣，責任亦一樣重，今次任命除了是對他個人能力的認同，也是對香港過去禁毒工作的認同，並賦予「一國兩制」新生命。

他又道出，中國「零容忍」的禁毒政策有著歷史意義，今年是鴉片戰爭前清朝名臣林則徐虎門銷煙180周年，「我們不能讓毒品再貽害我們中華兒女」。

外號「禿鷹」的前警務處處長曾偉雄，2015年退休後，先成為全國政協委員，再於月初擔任國家禁毒委員會副主任一職。

