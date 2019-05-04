梁美芬：「假難民」問題成香港治安毒瘤　倡大鴉洲設禁閉營

黃埔周四（2日）發生巨款劫案，兩名南亞賊劫去一名男子裝有400萬現金的背囊，經店舖職員及休班警見狀合力追截，終於制服其中一名賊人，他涉嫌「行劫」被捕。 守護黃埔安寧大聯盟及打擊假難民大聯盟昨日(3日)召開記者會，促政府修例解決「假難民」問題。立法會議員梁美芬形容，假難民問題已成為香港治安大毒瘤，她建議重設禁閉營，確保假難民不會影響社會治安，

梁美芬形容假難民問題已成為香港治安大毒瘤。

梁美芬表示，不少假難民都不是酷刑申請者，他們可以自由出入，「好食好住」。她形容假難民問題已成為香港治安大毒瘤，政府要從源頭堵截假難民來港，首先應減低誘因，包括修例不再對申請酷刑聲請者發放「行街紙」。梁美芬又指，法院積壓大量免遣返聲請的司法覆核個案用大量公帑，認為可交由行政機關決定。

守護黃埔安寧大聯盟召集人李超宇指，假難民是全港性問題，影響全港治安，認為政府要有更強硬方式。他建議重設禁閉營，確保假難民不會造成治安問題。打擊假難民大聯盟發言人、九龍城區議員林博表示就昨發生劫案的地點附近有警署，認為打劫者是公然挑戰警方，冀盡快破案及完成調查。他指區內的少數族裔居民太多安分守己，惟假難民問題令本地街坊大為緊張，擔心會岀現「好人當賊辦」的情況。

梁美芬亦稱，早前曾視察大鴉洲，認為適合設監禁營。她稱已在建議書向政府提岀，惟政府對此無正面、直接回應。不過她認為，從政府回答立法會議員的提問顯示有一定的空間。