【逃犯條例】或違香港政策法　美國會委員會：軍艦在港或被引渡

港府推動《逃犯條例》修訂草案引起美國關注，美國國會豁下的諮詢組織「美中經濟與安全審查委員會（USCC）」昨日（7日）發表報告，指香港《逃犯條例》修訂草案會進一步擴大北京對港的政治影響力，更對美國構成極大風險，或違反《美國-香港政策法》，又提及美國海軍在香港港口泊岸或面臨被拘留或逮捕的風險。

美國列根號於2018年11月訪港。（梁鵬威攝）

美中經濟與安全審查委員會發表長達8頁的報告書，指港府提出的建議修訂《逃犯條例》一旦通過，將會增加香港容易受到北京政治脅迫的影響，侵蝕香港自治權。報告書指出，香港政府修訂《逃犯條例》僅進行20日短期公眾諮詢﹐並推動於立法會7月休會前通過修例，允許香港移交疑犯至內地，認為法案將削弱立法會對引渡過程的獨立監督權。報告指出，修例將損害港人原有的法律保障﹐令在港人面臨被政治檢控的危機，為香港與內地法律制度的屏障打開缺口。

或違反《香港政策法》多項條款

報告提到，《逃犯條例》修例或會對美國國家安全與美方在港的經濟利益構成嚴重風險，「修例一旦通過，可能違反在1992年通過的《美國-香港政策法》（U.S.-Hong Kong Policy Act of 1992）當中的多項關鍵條款，包括「美國與香港兩地之間的引渡條約」、 「以適用的美國和香港法律鼓勵美國企業繼續在港營商」等條款。

文中評估，法案可能導致北京向港府施加壓力，要求以虛假藉口引渡美國公民到內地，預計受影響包括8.5萬名美國在港公民和1300多家美國企業。報告又認為，雖然香港當局公開表示修例不影響以往已簽訂的長期引渡協議，但新例未來可能會凌駕於長期協議。

或重新審視美港引渡協議

國會報告提出兩大憂慮：其一，美國及香港引渡協議的簽訂是建基於《中英聯合聲明》，保證香港在2047年之前享有「高度自治」，但有鑑於近年香港司法獨立屢受北京干擾，美國與香港的引渡協議可能需要重新審視。其二，美國海軍在香港港口泊岸或面臨被拘留或逮捕、並被引渡的潛在風險，美方可考慮另覓其他港口作補給站。

目前香港是中國境內唯一容許美軍停靠的港口。回歸後，北京以每次審批的方式容許美艦訪問香港作補給，美軍來港訪問次數是反映中美關係的晴雨表，數字會被列入《美國-香港政策法》的報告。

黃之鋒: 取消獨立關稅區非空穴來風

香港眾志秘書長黃之鋒在facebook撰文回應，指委員會作為國會跨黨派，具影響力的諮詢機構，過去均對美國對中政策存在相當影響力。黃認為報告明言《逃犯條例》修例草案有可能違反《美港政策法》，取消獨立關稅區絕非空穴來風。他批評特首林鄭月娥掩耳盜鈴的行為，會導致美方考慮調整《美港政策法》，只會促使反送中的民怨持續升溫。