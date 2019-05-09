【政圈風聲】律師會月底改選　佔中默站律師江玉歡出戰　9人報名

律師會理事會將於本月底改選，5名最資深理事，包括前會長蘇紹聰、理事陳曉峰、湯文龍、陳潔心及黎壽昌需退任。理事提名期昨日（8日）結束，據悉理事會收到9人提名，只有湯文龍及黎壽昌爭逐連任，其餘7人包括去年落敗的人權律師帝理邁、舉行反佔中默站行動的新民黨江玉歡，亦有前全國政協委員簡松年兒子簡汝謙。

江玉歡擔任由前立法會主席曾鈺成牽頭的香港願景計劃顧問，將出戰律師會改選；其最為人熟悉的是於雨傘運動期間，發起60多名法律界人士默站「反佔」行動。(資料圖片／勞敏儀攝)

律師會理事會改選將於本月30日舉行，9名候選人將會競逐5個空缺，當選者會再與其他理事在6月初選出正、副會長。

9名候選人，以江玉歡及帝理邁較為人熟悉。帝理邁是帝理何律師行合夥人，主理不少人權及酷刑聲請案件，如代表前香港民族黨召集人陳浩天、外傭爭取居港權案等。他曾為律師會理事，去年爭取連任失敗，他亦是今次參選人中，唯一較具非建制派背景。

至於江玉歡，她是禮德齊伯禮律師行合夥人，但更為人熟悉的是她於雨傘運動期間，曾發起60多名法律界人士默站行動，及後更加入新民黨參選2015年區議會選舉東區康山選區，惟不敵公民黨梁兆新。她亦是立法會前主席曾鈺成創立的香港願景計劃顧問。

律師會每次改選都受關注。

另外，國際青年商會香港總會前會長、律師會大中華法律事務委員會委員簡汝謙亦有參選，其父是同為律師的前全國政協委員、鄉議局執委簡松年。

其餘參選人包括翁余阮律師行鄭偉邦，他亦是飛盤港隊代表；年利達律師事務所（Linklaters）合夥人兼衍生及結構性產品亞洲（不包括日本）主管廖振璋；律師會年青律師組委員會成員黃金霏；何韋律師行合夥人余國堅。