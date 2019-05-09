【逃犯條例】被擺上枱？　何俊仁批林鄭斷章取義、混淆視聽

特首林鄭月娥今早(9日)於立法會行政長官答問會上，主動談及近日備受爭議的《逃犯條例》，更引用1997年《逃犯條例》在立法局恢復二讀時，一名民主黨資深議員支持有關條例立法的演辭。翻查資料，這名資深議員正是時任民主黨立法局議員何俊仁，他於1997年3月19日在立法局會議上就《逃犯條例》發言。 有被林鄭「擺上枱」之嫌的何俊仁，隨即於下午在立法會招開記者會。他對於特首林鄭月娥引用他20多年前於立法局的發言，支持違反民意、引起公眾反感的《逃犯條例》修例感驚訝和遺憾，並稱若特首尊重其說話，應該「想聽清楚我今日既說話」，強調林鄭不要斷章取義、混淆視聽，誤導不清楚當時的討論背景和內容的市民，令人誤以為民主黨支持政府現時做法，極不負責任，令人遺憾。

特首林鄭月娥於立法會行政長官答問會上，談及《逃犯條例》修例時引用1997年《逃犯條例》在立法局恢復二讀時，一名民主黨資深議員支持有關條例立法的演辭。(張浩維攝)

何俊仁稱，在20多年前他在立法局作為發言議員，曾提及將內地和香港之問的移交問題可探討，但他強調所說的探討不是輕易、隨便通過一個得不到公眾接受的修訂。他指當年是中國政府考慮簽署《政治及公民國際條例公約》，只要獲人大確認後，中國政治公民的權利將受聯合國監督，惟中國在98年簽署後人大拒絕確認，代表中國不接受聯合國監督。

何續稱一直期望內地的法制有所改善，但經過多年後不但沒有改善，中國法治環境更越來越差，法治制度的公信力幾乎崩潰，連被告人律師都被判入獄，如律師王全璋事件等。他稱內地司法制度欠透明度，「陽光司法係邊，可能只係照住人民大會堂」，形容內地「處處黑監獄」，又指內地連以香港司法機制度借鏡亦做不到，對於政府稱法庭會在移交疑犯上把關，則認為法庭對於引渡案的把關門檻低，只看表面證據。

他強調現屆政府指以往的政府是鴕鳥，但他稱鴕鳥一定有其原因，「唔好話佢既忠心高過董建華、梁愛詩」，形容鴕鳥「係睇得到，只係將頭放落沙」。他稱前律政司司長梁愛詩當時清楚了解，以往的政府亦得知問題的敏感性和制度的差異。

被問到林鄭今日言論是否刻意提出？何俊仁稱，林鄭的理據無說服力，但她是一個愛辯駁的人，以為自己贏辯論、贏道理，若認為自己言論有道理應該虛心說出，而非扭曲他人說話。

民主黨尹兆堅稱，從近來的辯論氣氛看到林鄭有少許技窮，形容他是「中學生辯論隊水平」，作為特首其做法失格和低莊。

