【逃犯條例】石禮謙拒取消明日會議　笑稱心臟健康「Very well」

審議《逃犯條例》的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會鬧「雙胞胎」，兩個委員會明天（14日）早上亦會召開會議。 23名民主派議員今天去信「另一法案委員會」的主持、經民聯石禮謙，指其召開的會議不合憲，引起社會上及議會中重大反響、爭議及撕裂，促他再三思量，取消明日的有關會議。 石禮謙晚上發聲明，重申特別內會根據《議事規則》第75(8)條，向該法案委員會提供指引，他已獲授權決定法案委員會的會議日期、時間及地點，並在會議上主持主席選舉，直至選出主席為止，強調上述條例草案已提交立法會超過一個月，仍然未能展開審議工作，應盡快開會選出主席，不應再拖延。

23名民主派議員今天下午去信石禮謙，促他取消明日的有關會議。（資料圖片/盧翊銘攝）

法案委員會鬧出「雙胞胎」，民主派及建制派分別在明天早上八時十五分及八時半召開法案委員會會議。

23名民主派議員今天下午去信石禮謙，指其召開的會議不合憲，引起社會上及議會中重大反響、爭議及撕裂，為免衝突再起，促他再三思量，取消明日的有關會議。

石禮謙晚上透過立法會秘書處發聲明，指特別內會根據《議事規則》第75(8)條，向該法案委員會提供指引，他已獲授權決定法案委員會的會議日期、時間及地點，並在會議上主持主席選舉，直至選出主席為止。

他強調內會指引獲法案委員會大多數委員同意，符合《議事規則》，合法合憲，又指條例草案已提交立法會超過一個月，仍然未能展開審議工作，法案委員會應盡快開會選出主席，不應再拖延。

他呼籲委員應該以務實、和平、理性的態度出席會議，履行議員的職責。

毛孟靜今天在facebook上載與石禮謙的合照，稱石禮謙向她說：「多謝你嗰日保護我」，感謝毛在上周六的會議保護他。（毛孟靜facebook）

毛孟靜上載與石禮謙合照 石：「多謝你嗰日保護我」

民主派會議召集人毛孟靜今天在facebook上載與石禮謙的合照，稱石禮謙向她說：「多謝你嗰日保護我」，感謝毛在上周六的會議保護他，又指石向她稱：「我最擔心胡志偉（嘅安全）。」

毛孟靜又問候石禮謙的心臟健康情況，石禮謙笑說：「Very Well」，「（毛）問佢（石）：How’s your heart? （石）佢拍拍心口哈哈笑：Very well！」

毛又指兩人有談及明天會議的事宜，懇請他取消會議，毛又指石「答了她一車子的話」，「但堅持係私人對答，不可覆述」。

