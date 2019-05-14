【逃犯條例】3年前神預告？　港澳研究會理事：到時遣返林榮基

逃犯條例修訂備受社會爭議，外界擔憂修例後港人會因政治原因，被引渡到中國大陸接受不公平審訊。銅鑼灣書店事件主角林榮基更擔心個人安危，現已流亡台灣。 雖然政府一直表示，修例目的是為處理港人陳同佳涉嫌在台灣殺人案，及堵塞漏洞，避免令香港變成嚴重罪犯的逃犯天堂，不會引渡政治犯，但一段由內地法律學者、全國港澳研究會理事宋小莊在2016年7月接受傳媒訪問的片段卻顯示，當時他已「預言」，「到了將來，兩地簽訂了刑事司法協助，就可以正式要求遣返林榮基」，莫非當時他已未卜先知？

宋小莊在2016年7月接受傳媒訪問的片段卻顯示，當時他已「預言」，「到了將來，兩地簽訂了刑事司法協助就可以正式要求遣返林榮基」。（網絡截圖）

政府提出逃犯條例修訂，引來各方質疑，林榮基亦擔憂受修例影響，可能被引渡到大陸受審，於上月流亡台灣。

早前政府召開的逃犯條例修訂記者會上，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超都再三強調，修例僅是為「堵塞漏洞」和處理台灣殺人案，李被問及林榮基的處境時，更稱「香港沒有出版限制，沒有涉及任何政治罪行，我們現有修訂逃犯條例亦有充分保障」。

逃犯條例修訂，銅鑼灣書店事件主角林榮基更首當其衝，現已流亡台灣，而3年前一段內地法律學者訪問，或已預言其今日所面臨的局面，修例真正目的更是耐人尋味。（網絡圖片）

不過，《香港01》卻發現，被視為半官方媒體的鳳凰衛視，早於2016年7月，已在林榮基事件的報道中，找來深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊訪問。而宋的回應，則可見到日後逃犯條例修訂後，中港可簽訂引渡協議，從而引渡林榮基受審的端倪。

宋小莊當時指，「雖然香港和內地目前沒有刑事司法協助協議，也沒有引渡逃犯的協議，但內地也可以個案的方式提出要求，到了將來，兩地簽訂了刑事司法協助就可以正式要求遣返林榮基」。

然而，當時本港尚有《逃犯條例》規限，不可與中國大陸引渡犯人，港府當時亦未曾表示有意修例。