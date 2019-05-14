【逃犯條例】遊行至特首辦　泛民要求會林鄭　毛孟靜：已聯絡建制

撰文：羅家晴
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立法會《逃犯條例》修訂法案委員會今（14日）早再「鬧雙胞」，建制派負責主持會議的石禮謙兩度進入會議室，仍未上到主席台，最終宣布會議結束；至於民主派涂謹申做主席的會議，亦提早完結。會議後涂謹申稱，希望能與建制派及政府舉行三方協商會議，解決目前困局；特首林鄭月娥於行政會議前指會需時研究。
14名民主派議員下午12時45分由立法會岀發遊行到特首辦，要求與林鄭對話並遞交信件，他們沿路高叫「擱置惡法」、「撤回逃犯條例」、「林鄭對話」等口號。民主派會議召集人毛孟靜表示，三方協商是最理想做法，但有理由相信政府不太樂意。她指梁君彥今早發言時強調不同派別可坐下來討論，故她已聯絡建制派「班長」廖長江。
毛孟靜指，她今早10時半左右向廖長江發短訊，問他會否及甚麼時間約見，廖長江回覆稱要明日要先諮詢建制派陣營，毛孟靜認為建制派現時未有定案，「不是一開始要解散委員會」。（李澤彤攝）
毛孟靜指，她今早10時半左右向廖長江發短訊，問他會否及甚麼時間約見，廖長江回覆稱要明日要先諮詢建制派陣營，毛孟靜認為建制派現時未有定案，「不是一開始要解散委員會」。
她重申林鄭月娥稱，若民主派要求他們撤回則毋須會面，既然林鄭有前設，為讓她方便下台，她認為林鄭可考慮先擱置方案，「稍為放在書架上」。被問到那個方案最適合處理台灣殺人案？毛孟靜稱「邊個方案最好就係要傾」，指可以有不少方法，如提私人草案等，惟她個人認為港大法律學院教授陳文敏提出的方案，即與香港沒有簽署長期移交協議的地方，若要作移交安排，須先簽署公約（ICCPR），是「有意思」。