【逃犯條例】遊行至特首辦　泛民要求會林鄭　毛孟靜：已聯絡建制

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會今（14日）早再「鬧雙胞」，建制派負責主持會議的石禮謙兩度進入會議室，仍未上到主席台，最終宣布會議結束；至於民主派涂謹申做主席的會議，亦提早完結。會議後涂謹申稱，希望能與建制派及政府舉行三方協商會議，解決目前困局；特首林鄭月娥於行政會議前指會需時研究。

14名民主派議員下午12時45分由立法會岀發遊行到特首辦，要求與林鄭對話並遞交信件，他們沿路高叫「擱置惡法」、「撤回逃犯條例」、「林鄭對話」等口號。民主派會議召集人毛孟靜表示，三方協商是最理想做法，但有理由相信政府不太樂意。她指梁君彥今早發言時強調不同派別可坐下來討論，故她已聯絡建制派「班長」廖長江。