國歌法草案恢復二讀　料排逃犯條例修訂後　議員嘲：逃犯條例大哂

立法會國歌條例草案委員會完成審議工作，最後以27票贊成，12票反對，支持將草案交付大會恢復二讀。民主派議員關注草案會否排在逃犯條例修訂前恢復二讀，政制及內地事務局長聶德權只稱，欣賞民主派議員希望草案早日通過，但未有透露時間表。 委員會主席廖長江指，會在下月14日向內會提交報告，意味草案不會排在下月12日提交大會的《逃犯條例》修訂之前。

立法會國歌條例草案委員會完成審議工作，最終以27票贊成，12票反對，支持將草案交付大會恢復二讀。(立法會截圖)

立法會的法案委員會用了約3個月時間、17次會議，完成審議《國歌條例草案》。會上，民主派議員關注草案交上大會恢復二讀辯論的時間。

公民黨立法會議員譚文豪指，「如果今日搞掂，應該七．一前來處理呢件事，好讓七．一呢個大慶典時，大家都受到國歌法保障，咁先啱麻、咁先係愛國精神。」議會陣線陳志全直言「《逃犯條例》大哂啦」，「講得白點，現在《逃犯條例》想打你尖，你會唔會從我地呢條法案的角度，去爭取我們的時間性是重要呢？」

隨即被建制派揶揄「轉向」，是否想借草案拉布，拖延《逃犯條例》修訂。自由黨立法會議員張宇人稱，「早知如此，何必當初？如果你希望法案早點上(大會)，來去拉布、拉到《逃犯條例》不能夠上(大會)，或將國歌法加埋《逃犯條例》，叫更多人出來遊行示威，講出來咪得囉，因為你唔講，我這類咁蠢的人，真係唔明你想做咩」。



陳志全直言「《逃犯條例》大哂啦」。(立法會截圖)

政制及內地事務局長聶德權表示，對於議員那麼關心國歌法，早日能完成本地立法，「我是表示欣賞」，目標一定是盡快完成立法工作。委員會主席廖長江則稱，下月14日始向內會提交報告，代表國歌法草案將不會早過《逃犯條例》提交大會。

另外，民主派議員提出的40項修正案，包括要求刪除條文中罰則、及刪除條文中「弘揚愛國精神」的字眼等，全部被否決。