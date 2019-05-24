【黃台仰獲庇護】林鄭急召德國駐港領事抗議　質疑決定非基於事實

美國《紐約時報》等多個外媒今日報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。事件大大刺激北京及港府神經，港府傍晚發出新聞稿，指行政長官林鄭月娥今日（24日）主動接洽德國駐港署理總領事David Schmidt，就事件向對方表示強烈反對及深切遺憾，又質疑德國當局的決定「並非基於事實」。

黃台仰（右）與李東昇（左）獲德國政府接納政治庇護申請。（法新社）

雙方下午在行政長官辦公室會面，行政長官辦公室主任陳國基亦有出席。而是次會面由特首林鄭月娥提出。



林鄭月娥強調，「香港的法治精神、執法機關的嚴謹執法及獨立的司法制度，一向得到國際社會的高度評價和認同。」她又提及，本港的獨立司法權受《基本法》保障，有關條文亦訂明法官可從其他普通法適用地區聘用，「本港的終審法院正由14位來自英國、澳洲及加拿大的海外著名法官擔任非常任法官，足證香港的法治精神和司法獨立。」

她又舉例指，「根據世界經濟論壇的《全球競爭力報告》，香港的司法獨立在亞洲排行第一」，顯示本港司法制度得以全面落實，並備受尊重。



林鄭月娥表示，香港任何被控觸犯法例人士均會獲公開及公平的審訊；對黃台仰及李東昇據報獲德國提供庇護一事表示「深切遺憾及強烈反對」；又指該做法會使香港法治和司法獨立的國際聲譽受到不合理的損害。

她又質疑德國當局的決定並非基於事實；指黃台仰及李東昇二人在2016年旺角騷亂中被控「暴動和襲警在內的嚴重控罪」。

她稱，暴亂事件涉及掟磚和木卡板、燒車、襲警、圍攻警車、傷人及破壞公物等罪行，形容是「嚴重影響公眾秩序及安全」，「導致超過80位警務人員受傷和引起眾多香港市民不安」

他要求德國當局充分考慮「上述可從公開紀錄輕易獲取的資料」來判斷事實和處理要求庇護申請；又稱「但現在看來當局未有對事實進行基本評估」，她對此表示失望。



她又要求David Schmidt向德國有關當局轉達她所表達的深切遺憾及強烈反對。