德國領事館德文教「尊嚴」：保護尊嚴為所有國家機關之義務

本主民主前線前召集人黃台仰和李東昇獲德國政府批出難民身份，無獨有偶，德國駐香港總領事館翌日在Facebook上發文，分享德國《基本法》第一條，「人之尊嚴不可侵犯，尊重及保護此項尊嚴為所有國家機關之義務。 」 領事館今日（25日）再接再厲，趁「每周一字」德文教授環節，再介紹德國政府重視的人的「尊嚴」。

黃台仰（左）和李東昇（右）齊獲德國批出難民庇護申請。（資料圖片／法新社）

德國駐香港總領事館的「每周一字」貼近時事和熱門話題，好像上周的「鴕鳥」，不免令人聯想到保安局局長李家超回應修訂《逃犯條例》時稱「我哋鴕鳥咗22年」的說話。

至於今周介紹的德文生字是「die Würde」，意即「尊嚴」，例句為德國《基本法》第一條，「人之尊嚴不可侵犯，尊重及保護此項尊嚴為所有國家機關之義務。 」

德國領事館上周教「鴕鳥」。（截圖自德國駐港總領事館Facebook）

究竟「尊嚴」又會與哪件事有關呢？黃台仰和李東昇星期三據報獲得德國批出難民身份，德國駐香港總領事館之後在Facebook的帖文，就是轉載德語媒體月初發布關於德國《基本法》第一條的資料，領事館以廣東話寫到「70年前今天，德國《基本法》正式生效、為戰後的德國奠下民主基礎。」