【逃犯條例】范太：美國想阻香港發展創科中心　指泛民「傻仔」

《逃犯條例》修訂內容爭議持續在社會發酵，攻防戰最新一章，共逾170間中小學校友發起聯署行動促港府撤回草案。前全國人大常委范徐麗泰接受《香港01》專訪時稱，不認為港府可以退讓，因為港府過往在三隧分流等問題上已讓得夠多，今次若不堅持，「以後被人噪下就要讓步」，施政寸步難行。 她又指整件事的根源是美國想打擊中國，借逃犯條例為香港製造麻煩作牽制，「特別是香港在大灣區規劃中將發展為創科中心，……這一輪美國對華為的手段令人嘆為觀止」，而民主派「幫外人掟爛自己屋企」，是「傻仔」。

（余俊亮攝）

信半年後社會已忘記今日爭議

曾擔任多屆立法會主席的范徐麗泰，同意《逃犯條例》存在爭議性，亦理解商界所提出的憂慮。她估計草案在立法會大會上審議時，將加入更多保障條款，「社會人士一開始時有擔心，我覺得可以理解。」但同時她呼籲社會了解現時修例進展。

她指民主派向來反對任何中央和內地合作事項，由2010年港珠澳大橋環司法覆核案、到廣深港高鐵《一地兩檢》，「差不多講成隨時會發生內地公安要在西鐵站內捉人」，但每次事後都證明，民主派所講的事是想像出來，「甚至是捏造」。反問為甚麼市民被危言聳聽再三欺騙後，「都不夠，還要被騙第四次?」她斬釘截鐵地說，相信《逃犯條例》通過之後，只消半年時間，社會已忘記這件事，也不會有市民害怕的情況會出現。

（余俊亮攝）

指泛民幫外人擲爛屋企

《逃犯條例》修訂戰近日升級至國際層面，美國國會及行政當局中國委員會(CECC)向特首林鄭月娥出招，發出國會議員聯署信要求撤回修訂草案，歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表上周更與林鄭月娥會面並罕有提出外交照會（demarche）。范徐麗泰笑言，從未見過駐港領事們有如此行為，不排除背後有其他特別的原因，「我不敢講，但覺得比較出奇囉」。

范徐麗泰接着稱，美國現正以無之不用其極的手段打壓中國創科及製造業，而香港在大灣區發展目標是成為中國創科中心，故美國想在港製造事端，「最好令你們寸步難行，這就可以打擊中國。」她比喻，《逃犯條例》修訂爭議正恰如中美打架，「選擇在我家（香港）打架，家裏有些傻仔、傻女，幫外人擲爛家裏的東西，搞亂家裏的秩序。」

籲港人毋須一見外國領事開腔便緊張

范徐麗泰直言，將修例法案直上大會二讀不是理想做法，「但無辦法，只能如此」，因泛民以「掟嘢、爆粗、辱罵」方式阻撓開法案委員會，目的為阻港府派官員到議事堂逐條細解條文，釋除社會對修例的誤解和疑慮，政府「不能綁起雙手任人打」，但指當局屆時必須在可以的範圍內盡量吸收各種修改的意見。惟她預言，政府無論如何也會遭責難，「美國一樣會施壓力，歐洲國家或許會較溫和，但同樣會指責港府。」她指，歐洲國家不欲得罪中美任何一方，但又要向美國交差，「罵一罵香港，當作表示『朋友之義』」，她呼籲港人勿一見到有外國領事開腔便覺得事態嚴重，因為外國並非針對香港或港府，「只不過見你是中國的一隻手，打一下你的手，不敢打你的身，以免你一拳打回來。」

德方不欲為香港得失美國「大老闆」

近日德國批出本土民主前線黃台仰和李東昇的難民申請，德國駐港總領事館其後發聲明指外交部無參與申請審批。范徐麗泰質疑德國是否掌握黃、李二人棄保潛逃前後的事實，又反駁德國駐港領事的講法，「做有關香港的決策，無理由不看相關的報導吧？」她指德國駐港總領事曾批評香港民主狀況，其言論多少對德國內政部有影響。

她又指，德國作為歐盟國家一向會美國敬重有加，在不影響自身利益的前提下會順從美國，「何況受影響的不過是你香港的司法制度，何苦為香港得失『大老闆』?」