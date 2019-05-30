【逃犯條例】39名建制議員聯署　倡提高移交刑期門檻至7年或以上

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，議員可於本周六或之前（6月1日）就條例提出修訂，立法會保安事務委員會明日（31日）亦會召開特別會議討論。 建制派昨晚向保安局局長李家超提交39名建制派議員的聯署信件，指出鑒於修例工作的緊迫性及為了進一步消除各界顧慮，並基於收集到的意見，促請政府考慮增加兩項額外措施，包括把可移交的罪行刑罰年期提高至7年或以上，以反映條例草案處理的「特別移交安排」只針對情況嚴重的罪行；以及當各地申請以個案移交的當局，應屬中央機關或部門，以內地為例，必須統一經由國家級部委，例如最高人民檢察院提出移交要求。

聯署不包括新民黨主席葉劉淑儀（下排左三）（資料圖片/李澤彤攝）

39名建制派聯署中，除了立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼及實政圓桌田北辰外，亦不包括行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀。據了解，葉劉對移交罪行刑期門檻增至7年或以上的建議有意見。

建制派召集人廖長江表示，建制派是按內部共識行事，以上兩個建議是目前建制派達到的共識，至於其他議員提出的方案，則暫時未有共識。他說，將移交罪行刑期門檻增至7年或以上的建議，建制派內部曾有激烈討論，但最後都能達成共識，至於由中央機構提出移交申請，則沒有任何反對聲音。

廖長江又說，若果政府不同意這兩項建議，建制派會再開會討論尋求其他共識，又稱他們曾討論應否把追溯期與刑期掛鉤，但由於未得到廣泛共識，故決定先提出兩項主流建議，希望政府慎重考慮。廖相信，兩項建議可加強大部分香港社會人士對條例草案的信心和釋除顧慮。

建制派昨晚向保安局局長李家超提交39名建制派議員的聯署信件。（資料圖片/李澤彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜認為，建制派在提修訂限期前建議的兩項小修小補，時間上與政府配合，反映他們是與政府「扯貓尾」，然後就會自稱「成功爭取」。她說，民主派一致反對建制派的兩項建議，認為完全改變不了「送中」的本質，至於民主派屆時否提修正案，她稱這是議員個人的抉擇。

毛孟靜續指，林鄭政府明知難以推銷條例，就靠保安局局長李家超和律政司不時對外解說，藉此為修例爭議降溫，但做法卻是適得其反，建議派在此時提出建議，更有如「自己人圍威喂」。