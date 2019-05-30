民主黨前成員組「區政聯盟」　29人積極考慮參與區議會選舉

民主黨去年爆出59名黨員退黨風波，退黨潮多名「主角」今天（30日）召開記者會，宣布成立「區政聯盟」，聯盟由3個團體組成，包括「將軍澳民生關注組」、「沙田區政」及「大埔及北區團隊」，3個團隊各推選出4人任聯盟執委。 聯盟成員包括12名區議員及17名社區主任，該29人將積極考慮參選年底區議會換屆選舉，擔任聯盟召集人的將軍澳民生關注組主席柯耀林表示，聯盟17名社區主任並無與任何現任泛民區議員「撞區」，其中兩人因服務新增選區，仍需要商討。至於觸發退黨潮和「雙牌頭」事件的將軍澳都善選區，聯盟社區主任李柏棠與民主黨莊榮輝的「撞區」問題仍未解決，柯耀林表示「撞區」問題與莊榮輝尚有待協調。

至於是否考慮參選明年立法會選舉，柯耀林表示若區選取得滿意成績，聯盟會再討論下一步安排。（鄭榕笛攝）

聯盟成員包括12名區議員及17名社區主任，召集人柯耀林表示，聯盟共29人積極考慮參選年底的區議會選舉，當中9人正是去年「退黨潮」中退出民主黨的成員，包括大埔區議員區鎮樺、沙田區議員丁仕元、吳錦雄和李永成，以及社區主任區鎮濠、文念志、姚鈞豪、柯耀林、張宇添。

柯表示，希望屆時參選成員能夠寸土必爭，目標是一半成員當選，又指目前距離區議會選舉僅餘下不足半年時間，聯盟將密切留意地區形勢發展。

聯盟表示，名單上17名社區主任並無與任何現任泛民區議員「撞區」，惟沙田帝怡社區主任謝潔泳及將軍澳社區主任趙志民因現時服務新增選區，仍需要商討；另外將軍澳都善區社區主任李柏棠與民主黨莊榮輝尚有待協調。

柯耀林表示，不排除未來有其他泛民成員打算參加區選，如在地區工作上發生「偶遇」，期望能透過公平公正的機制處理分歧。聯盟將去信協調泛民參選區議會的「民主動力」報備成員名單，並與之磋商今屆區議會協調工作的處理。

柯稱，雖不少成員是民主黨前成員，「係民主黨出嚟，唔係同民主黨唔啱」。他強調聯盟與民主黨並無分歧，僅是人事上與某人不協調，聯盟與民主黨及其他泛民政黨保持友好關係，亦不抗拒將來有合作空間。

至於是否考慮參選明年立法會地區直選以及超級區議會選舉，柯耀林表示若區選取得滿意成績，聯盟會再討論下一步安排。