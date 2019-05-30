【律師會改選】帝理邁反修例重返理事會　「中聯辦名單」四人當選

律師會理事選舉會今日（30日）舉行，共有 2 女 7 男律師、共9 人參選或競逐連任。事前被指獲中聯辦出手拉票的五名候選人中有四人當選，包括曾經發起法律界「返佔中」行動的江玉歡、尋求連任理事的湯文龍、余國堅及鄭偉邦。全國政協港區委員簡松年之子簡汝謙是「中聯辦名單」中唯一落選的候選人。 2015年曾入閣、去年競逐連任失敗的人權律師帝理邁（Mark Daly) 成為今次改選中，唯一公開贊成律師會促請政府撤回《逃犯條例》方案的當選者。

人權律師帝理邁反對逃犯條例，在今次律師會改選中再次當選理事。（羅君豪攝）

香港律師會今（30日）在中環永安集團大廈會址舉行會員大會，改選5名最資深理事，今年由9人角逐，包括：黎壽昌、鄭偉邦、全國政協港區委員簡松年之子簡汝謙、香港政策研究所名譽研究顧問江玉歡、廖振瑋、湯文龍、余國堅、人權律師帝理邁（Mark Daly），和曾是律師會年青律師組委員會成員的黃金霏。

據了解，帝理邁得票為眾人之冠，獲1902票，而在「中聯辦拉票名單」中的湯文龍亦獲1901票，簡汝謙得票排第六。換言之，若非帝理邁當選，「名單」內的五人便會全數當選。去年帝理邁得票1511張，今年多獲近400票。

去年當選理事的港大法律學院首席講師張達明，昨日(29日)指有律師朋友收到whatsapp訊息，内容有關中聯辦為五名候選人拉票。當中包括鄭偉邦、簡汝謙、江玉歡、湯文龍，以及余國堅。

張達明今日出席投票時表示，看不到今年投票氣氛有受《逃犯條例》議題影響，指以往出席人數都不多，「當中有幾多人投授權票或棄權票，我就唔知。」又指如果投票程序容許安排授權票，投要結果能否反映會員的自由選擇是個疑問。

現身投票的會員律師韋先生表示，他本人未有收過「中聯辦」拉票短訊，亦無特別留意候選人有否就《逃犯條例》修訂發表意見，認為律師具獨立判斷及分析能力，相信會員能作出明智抉擇。（羅君豪攝）

對於有律師朋友收到懷疑來自中聯辦的拉票短訊，張達明表示去年已有聽說相關傳聞，「我之前無直接收到白紙黑字的訊息，今次由可信的律師朋友方面收到訊息，這點令我擔心。」

今日現身投票的會員韋律師表示，他本人未有收過相關短訊，亦無特別留意候選人有否就《逃犯條例》修訂發表意見，認為律師具獨立判斷及分析能力，相信會員能作出明智抉擇。他又稱，投票意向會考慮候選人多方面表現，包括在律師會的工作，本身作為律師的操守等。

律師會新當選理事名單

鄭偉邦 (Mr. CHENG Calvin K.)

帝理邁 (Mr. DALY Mark Douglas)

江玉歡 (Ms. KONG Yuk Foon Doreen)

湯文龍 (Mr. TONG Man Lung Roden)

余國堅 (Mr. YU Kwok Kin)