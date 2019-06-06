李旺陽逝世七周年　尖沙咀百人悼念：以李的未竟之志為奮鬥動力

職工盟聯同香港眾志、民主黨、社民連等政黨和組織，晚上於尖沙咀文化中心百步梯，舉行「李旺陽逝世七周年詩歌晚會」，悼念七年前逝世的李旺陽。 聯工盟指李旺陽是中國民主工會運動的先驅，早於1983年已在邵陽市成立工人組織，惟到今天，中國工人仍沒有獨立組織工會的權利，他們將繼續宣揚李旺陽的末竟之志，以李旺陽的殉道，視作奮鬥向前和繼續抗爭的動力。

參與者默契悼念李旺陽。（盧翊銘攝）

職工盟聯同香港眾志、民主黨、社民連等政黨和組織，晚上於尖沙咀文化中心百步梯，舉行「李旺陽逝世七周年詩歌晚會」，悼念七年前逝世的李旺陽。

職工盟指，李旺陽是中國民主工會運動的先驅，早於1983年已在成為工人組織，惟到今天，中國工人仍沒有獨立組織工會的權利，工人罷工權亦從中國憲法中被移除，「時至今日，工人面臨職業災害、欠薪、下崗、惡意關廠、失去養老金等威脅，若不願硬啃苦果，就要冒被報復的風險挺身而出維權」。

工盟表示，將繼續宣揚李旺陽的末竟之志，以李旺陽的殉道，視作奮鬥向前和繼續抗爭的動力，為此前仆後繼。民主派周日將會遊行，反對《逃犯條例》修訂，他們明言：「三天之後，我們會再走上街頭，願你的精神，與我們同在。」

李旺陽在1983年組織「邵陽市工人互助會」，89年學運期間，李旺陽於邵陽組織工人參與，因此被控「反革命宣傳煽動罪」，被判入獄13年。出獄後一年，他於2001年再被判處顛覆國家政權罪，囚禁10年。2012年5月22日，在李旺陽朋友幫助下，他脫離監視，並接受《有線新聞》訪問，明言：「我就是砍頭，我也不回頭」。6月6日，李旺陽「被自殺」，胞妹李旺玲收到醫院通知後，發現李旺陽伏屍窗邊，頸項綁著白繩，惟雙腳著地，

近百人參與晚會悼念李旺陽。（盧翊銘攝）