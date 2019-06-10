【逃犯條例】見證七一大遊行威力　田北俊：政府不疏導民情難管治

昨日反修例大遊行的人數，民陣與警方公布的數字相距極遠，曾見證03年七一遊行，當年因應民情拒撐23條立法的自由黨榮譽主席田北俊認為，按過往經驗，相信民陣和警方的統計數字都有所誇大，「民陣永遠會誇大數字，警方永遠會做細，大家都有水份」，但若以今次遊行人士佔滿6條行車線計算，估計遊行人數高於2003年。田又指，港府須正視問題，否則「唔止係管治威信咁簡單，而係連點樣管治下去都成問題」。

當年因應民情拒撐23條立法的自由黨榮譽主席田北俊認為，按過往經驗，相信民陣和警方的統計數字都有所誇大。（資料圖片）

曾在03年見證數十萬人上街威力的田北俊，他與同為自由黨榮譽主席的周梁淑怡昨日一直留意遊行情況。他說，從遊行隊伍全佔灣仔軒尼詩道6條行車線推測，評估人潮比03年七一遊行更多，「形勢真係值得特區政府擔心，北京關注」。

反修例遊行震動「門常開」，田促請政府正視危機，徹底反省整個修例過程，究竟出了甚麼問題，「係解釋政策出咗問題，定係根本係成個政策出咗問題？大家見到（保安局局長）李家超，向公眾解釋愈解愈難搞」。

田北俊評估，現在不僅政府形勢緊急，連帶建制派亦「相當頭痛」：「尋日出來遊行的人是跨界別嘅，基督徒有，學生有，商界有，所謂淺藍嘅人士都有；當年23條立法被逼擱置，民建聯在年底區議會選舉都要大敗，曾鈺成要辭去民建聯主席，如果今日硬闖通過修例，建制派喺未來兩場選舉嘅形勢可想而知。」

田說：「如果民主派喺議會議席大增，政府推乜政策都困難重重，到時就唔係管治威信咁簡單，而係連點樣管治下去都成問題。」