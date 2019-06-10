【逃犯條例】朱凱廸：103萬人遊行前所未有　未來或需罷市罷課

政府修訂《逃犯條例》惹爭議，民陣昨發起遊行反對修例，大會稱有103萬參加遊行，警方指有24萬人遊行。朱凱廸今（10日）出席港台節目《千禧年代》表示，遊行人數比起03年71遊行更多，他稱逾100萬名市民參與是前所未有，若正常政府早已「鞠躬落台」。 對於政府昨晚發聲明指會如常在周三恢復二讀辯論，他稱當單次遊行無法改變政府時，應該「要有持續強大的集結」。

遊行人士到達終點後，繼續集會。（羅君豪攝）

對於昨晚（9日）有市民與警方在立法會示威區一帶發生衝突，朱凱廸歸因於政府聲明欠尊重，令年青市民感憤怒，對此譴責特區政府。朱凱廸又指，一班抗爭者在深夜時份仍賭上自己的前途，是因為擔心、關心香港，故認為不應「中政府的計」、不要被分化，產生人民鬥人民的情況。

被問到會否有新一波行動？朱凱廸稱，周三恢復二讀至6月27日期間是適合規劃運動的時段，相信稍後在假日和立法會大會時間再有動員安排，將在今日下午的記者會公布。

朱凱廸認為，昨日遊行的市民不是帶希望而來，而是帶著沒希望都出來遊行的決心。他表示，市民要有心理準備，單次遊行對政府並沒有壓力，面對現時局面，應有持續、更強大的行動，同時要思考如何升級運動令政府屈服。他認為比起間歇性的遊行，或需要帶來更大的干擾，如罷市、罷課等。