【逃犯條例】林鄭回應大遊行「補飛」：以政策聲明確保人權保障

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，民陣昨發起遊行反對修例，大會宣布有103萬市民參加。林鄭月娥在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下見記者，在整個集會結束後發政府聲明回應，遊行人數多，大致和平有秩序，反映公眾有言論自由，回歸22年，受《基本法》保障的自由仍然非常堅實。她稱但在集會結束後發生的衝突感遺憾，有人襲擊警方，與警方對峙，亦得知有記者和市民受傷，她對這種暴力感遺憾，強調必定會全力追究。

民陣昨發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會稱有103萬市民參加。警方則稱高峰期有24萬人參與，引起社會關注。（資料圖片/林若勤攝）

林鄭月娥稱，政府一直依法辦事，重申香港是自由、多元、開放的地方，市民樂於發表意見，特別是敏感的事，兩極化和分歧更加多，每次遇到這情況，政府的任務就是要收窄分歧，找到平衡和廣泛共識。她相信遊行人士本著熱愛香港，有法治、有公義、愛香港的社會，「我本人、政府、支持修例議員都有共同願望」。

她又指，修例為完善法制，彰顯公義，又強望現在只與20個地區約，若發生其他地方逃回香港，「我們沒有法律基礎處理，特別與台灣、內地、澳門無法律基礎，是制度上一大缺陷」，政府不能視而不見。林鄭重申為堵塞漏洞，彰顯公義，政府細心聆聽意見，甚至極端的意見都不斷聽，希望取得合理平衡，故先後作出兩次修訂。

她重申，香港是自由、多元的地方，市民樂於發表不同看法，尤其敏感事情兩極化「我哋都見好多」，政府尊重不同意見，作為政府有責任收窄分歧，取得平衡，最好找到廣泛共識。她相信昨日市民本着熱愛香港，下一代，享公義、安全、仁愛、良好管治社會，我好肯定支持修例的政黨及其團隊有此願望，確保犯事者不能逃離法網。

林鄭重申，在移交逃犯方面，現在法律有漏洞，需要採取措施杜塞。政府就修例聆聽市民意見，其後已作了兩次修訂，但從昨晚遊行看到市民仍有憂慮，會作出四方面工作，包括會作密集式解說、人權約束有法律約束力、定期向立法會議員匯報移交情況爭，以及爭取與其他司法管轄區域簽定協議：

（一）作密集式解說。林鄭表示，會繼續向社會解說，因保安局局長提出的三方面六措施後，未必夠時間向社會好好解釋；

（二）加強人權保障方面，有人說不是由政府說了便算法律，故政府以政策聲明，提立法會，立旨存照，有約束力。啟動移交時，可與申請方提出加入額外限制，申請地區答應，香港才移交逃犯，政策聲明在恢復二讀前，向政黨交代；

（三）林鄭表示，昨晚有幾個政黨向她提出，修例通過後，政府需定期向他們交代移交個案情況，政府答允有關要求，會定期向立法會交代個案移交後，有關疑犯的情況；

（四）爭取與更多司法管轄區，與簽定移交逃犯協議，「我馬上會向律政司、保安局商議發放資源。」

對所有表達意見的市民，支持或不支持，林鄭指都會向他們致謝，對政府的施政有利於管治。