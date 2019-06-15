【逃犯條例】一文詳睇暫緩內容　收回二讀預告　年底前難回立法會

二月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，行政長官林鄭月娥今日（15日）終宣布，暫緩修訂《逃犯條例》。 林鄭宣布，特區政府會暫緩修例，重新與社會各界溝通；又指，保安局局長會收回《逃犯條例》修訂的立法會二讀預告。 林鄭又提到，相信無法在年底前完成諮詢，讓修例重返立法會保安事務委員會。

林鄭指，經反复研究，修例工作會暫緩，特區政府會重新與社會各界溝通，做更加多解說，以開放態度面全聆聽社會意見。（梁鵬威攝）

林鄭下午召開記者會前，先後約見行政會議成員及全體建制派議員，解釋有關決定。

她首次認台灣方面多次表明不會接受修例下的移交協定，「修例的迫切性或許已經不復存在」。

她指，經反复研究，修例工作會暫緩，特區政府會重新與社會各界溝通，做更加多解說，以開放態度面全聆聽社會意見。

暫緩的步驟方面，林鄭指，保安局長今日會致函立法會，收回就修例恢復二讀辯論預告，立法會的修例工作會暫停，直到政府完成溝通和解說為止，她強調，無意就這些工作設下時限，並承諾整合意見後，會向立法會保安事務委員會匯報，以及徵詢議員意見，才會進行下一步工作。

此外，被問及反對修例的擔憂，在於不信任內地司法制度，為何仍認為政府只是與市民溝通不足時，林鄭就提到，會再以開放態度與社會溝通，「唔係逼你接受，咁都係合適合理嘅做法。」

民主派方面，民陣已申請明天發起遊行，要求政府撤回修訂《逃犯條例》，並譴責警方對示威者使用不合理武力，民陣召集人岑子杰表示，要透過們遊行告訴政府和全世界，香港人在撤回惡法的意志非常堅定，亦要譴責警方的暴行，還受傷者和示威者一個公道。

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突。（資料圖片／張浩維攝）

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