【逃犯條例】林鄭軟硬兼施　眼淚攻勢回應示威爭議

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，立法會原定於昨（12日）恢復二讀程序，大批市民昨在立法會外發起反條例修訂集會，有示威者衝出馬路，其後更與警方爆發衝突。林鄭月娥軟硬兼施，於昨晚接受電視台長達一小時的專訪，數度硬咽落淚，其後之後又再發表電視講話，以強硬態度表示大眾要以冷靜、和平方法處理事件，不要再發生佔領和對峙。

反對修訂《逃犯條例》示威者於昨日前往立法會、政總一帶抗議。下午三時後示威者開始衝破防線，向立法會推進，期間警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑。（張浩維攝）

昨日金鐘政府總部外及立法會一帶多處被示威者佔領，特首林鄭月娥於早上8時30分，即爆發佔領時接受無綫電視台訪問，專訪則於晚上播出。

電視訪問時出眼淚攻勢

訪問中林鄭月娥態度溫和，表示不想看到衝突和受傷的情況出現，特別是擔心青年人採取行動日後要付上嚴重的後果，又用母子關係作比喻，形容自己不能滿足年青人任性的要求。過程中多次硬咽，當林鄭被問到一眾反對者批評「賣港」及要求下台時更使出眼淚攻勢，激動落淚，強調香港是自己出生地，對於這個地方，她作出過不少犧牲。林鄭最後呼籲一眾反對者用平和、理性、守法的方式去解決問題。

專訪過程中，林鄭月娥多次硬咽。（無綫新聞截圖）

林鄭月娥於晚上8時許再發表電視講話。

三度形容事件為暴動

其後林鄭再於晚上8時許發表電視講話，片段中林鄭換上另一套衣服，並採用截然不同的態度回應事件，與早上專訪時溫和的態度截然不同，過程中言笑不苟，強硬要求示威者暫停佔領行動。林鄭月娥在講話中態度強硬，強烈批評金鐘有組織公然發動佔領行動，並三度形容事件為暴動。林鄭斥示威者罔顧法紀及市民的安危，直指行動是任何文明法治社會都不能容忍。她又狠批反修例集結中，示威者佔據和堵塞馬路，造成交通癱瘓，嚴重影響社會運作，強烈譴責事件。