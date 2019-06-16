【逃犯條例】羅永聰現身集會　指林鄭可再考慮向港人道歉

財政司司長前政治助理、曾俊華競選特首時的公關智囊羅永聰現身立法會外集會現場，他表示有基督教及天主教朋友打算今日於政總門外舉行祈禱會，亦有身為教師的大學同學響應行動，故自己亦參與遊行。 羅永聰被問到是否認為特首林鄭月娥需要向香港人道歉，「她昨天已在記者會中講過她要向香港人說的話，見到今天這麼多人上街表達對她的反應，相信她今天可以再考慮一下」。

羅永聰為曾俊華競選特首團隊的重要一員。（資料圖片）

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羅對逃犯條例修訂引發的社會震動感到不開心，希望遊行能以最和平理性的方式進行。他形容本屆政府上任首兩年，社會氣氛明顯好轉，但逃犯條例修訂事件卻傷害了難得累積到，社會對政府的信任，「令到社會再次撕裂，我覺得很難過」。

對於大批市民不滿林鄭暫緩修例而非撤回，羅指做過政府的都明白，「暫緩」與「撤回」的實際效果沒有什麼分別，加上明年即將舉行立法會換屆選舉，立法會保安事務委員會亦會換上新成員，「兩者實際效果是一樣的，我們要看實際的，並非只是一個說法」。

羅永聰稱，自己最關心的是不要再有任何暴力事件發生，「警察在成個執法過程裏面是難的」。他指，今日金鐘一帶鐵馬明顯減少，警方在整個遊行過程中維持低度參與，相信是警方釋出訊息，希望今次遊行集會能和平進行，不再有任何衝突發生。

被問到認為社會再度撕裂該如何修補，羅回應指修補撕裂需要漫長時間及各方配合，「不會話一件事發生咗，社會就和諧返」。他又呼籲各人回到根本想清楚，提出修補撕裂是真心這樣想，或是只為拋出難題，「冇人答到，就好似社會唔會和諧返」。他認為如果是真心想尋求和諧，就不要再做會製造撕裂的事。