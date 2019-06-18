【中美貿易戰】外交部駐港公署：美國「自己生病，逼著別人吃藥」

中美貿易戰現時仍未完結，外交部駐港特派員公署副特派員宋如安上周五（14日）應邀出席香港明天更好基金午餐會，宋如安形容責任完全在美方，直言「不能動輒將經濟問題、科技問題政治化、意識形態化，暗地裡搞小動作，使絆子，更不能自己生病，逼著別人吃藥」。

宋如安於午餐會介紹對國際形勢和國家外交工作的看法。基金執行委員會主席陳啟宗、行政總裁鄧淑德以及十幾位基金理事出席。

宋如安表示，當前中美經貿磋商遭受嚴重干擾，責任完全在美方，指美方反複操弄極限施壓伎倆，堅持不合理的高要價，堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，「對這種貿易霸凌行徑，中方堅決說不！用貿易戰治療美國貿易失衡的病是『開錯了方』」。他又稱，指望中方放棄發展道路、被迫吞下「損害自身合法權益甚至核心利益的苦果」，更是「打錯了算盤」。

他強調，貿易戰擋不住中國人民實現夢想的步伐，中國有集中力量辦大事的體制優勢，有4億多中等收入消費群體和巨大的市場優勢，有新中國70年特別是改革開放40年打下的雄厚經濟基礎，將繼續深化改革，更多運用市場化、法治化手段，推動國內經濟高質量發展。

宋如安指，中美經貿摩擦最終要通過對話磋商來解決，關鍵要遵守市場規則、憑經濟實力競爭，「不能動輒將經濟問題、科技問題政治化、意識形態化，暗地裡搞小動作，使絆子，更不能自己生病，逼著別人吃藥」。他形容「中美合作，造福兩國，惠及世界；中美對抗，不僅沒有贏家，還將殃及全球」，希望美方與中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，達成一個平衡雙贏的協議。